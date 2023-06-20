До 70 км/час – Синоптики предупредили о шквалистом ветре и грозах с градом по всей Беларуси

Опубликовано: 20.06.2023 08:54 , Обновлено: 20.06.2023

Синоптики Белгидрометцентра во вторник, 20 июня, выписали очередное предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. На этот раз оно распространяется на всю территорию Беларуси, а не на отдельные её области.

Как сообщили в Белгидромете, 20 июня высока вероятность гроз с сильными ливнями и градом по всей стране. Ожидается, что пик придётся на период с 9:00 до 15:00, однако грозовая обстановка в целом сохранится до конца дня. При этом жара на большей части территории Беларуси не спадёт: максимальная температура воздуха в среднем по стране составит от +23 до +29°С.

Синоптики предупредили, что во время грозы ожидает шквалистое усиление ветра - его порывы будут достигать 15-20 м/с (то есть более 70 км/ч).

Последствия подобного шквалистого ветра накануне показали в МЧС: во время вчерашней грозы в Минске в районе улицы Авангардная ветром повалило дерево. Оно упало прямо на припаркованный на автомобиль, в салоне которого в тот момент находились четыре человека, включая двух детей 2014 и 2015 года рождения.

Ветки упавшего дерева заблокировали выход из автомобиля и, чтобы выбраться, пассажирам пришлось вызывать спасателей. Сообщается, что ни взрослые, ни дети в результате происшествия не пострадали.

В МЧС предупредили, что шквалистый ветер во время грозы может повредить и снести слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений, привести к падению деревьев.

Кроме того, грозы могут стать причиной перебоев и отключения электричества, повреждения линий электропередачи, а сильные ливни - привести к подтоплению жилых домов и хозпостроек, а также огородов, приусадебных участков и дорог местного значения.

Так, накануне в результате сильного ливня подтопило несколько улиц в Минске - фотографиями и видео потоков воды, с которыми порой не справлялась ливневая канализация, в соцсетях делились сами горожане.

Впрочем, МЧС “существенных подтоплений” в Минске в результате прохождения дождевого фронта не зафиксировали, отметив лишь подтопления точечных участков проезжей части, куда была направлена техника для очистки ливневых сходов.

В Минске сильный ливень затопил улицы. Какие?