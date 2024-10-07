До 7 лет. В ГТК рассказали, за провоз каких лекарств через границу Беларуси грозят тюрьма и штраф до 1200 рублей

Опубликовано: 07.10.2024 19:28 , Обновлено: 07.10.2024

Государственный таможенный комитет Беларуси рассказал о лекарственных препаратах, за провоз которых можно не только получить штраф до 1200 рублей, но и уголовную ответственность в виде 7 лет лишения свободы. Оказывается, подобные меры грозят в случае, если при пересечении границы провезти больше психотропов и наркотических веществ, чем предусматривают нормы.

Речь идёт о препаратах, которые содержат психотропные или наркотические вещества. В Государственном таможенном комитете объяснили, что при пересечении границы такое лекарство в обязательном порядке нужно указать в декларации, а инспектору таможни предъявить документ (рецепт (либо его копию, заверенную в соответствии с законодательством государства вывоза или государства выдачи), справку от врача), которая бы подтверждала суточную потребность и дозировку лекарственного препарата.

В ГТК добавили, что на сегодняшний день допустимые объёмы провоза наркотиков и психотропов в виде лекарственных средств для применения по медицинским показаниям составляют:

наркотических средств в количестве, не превышающем недельную потребность;

психотропных веществ, прекурсоров — не более 90 разовых доз.

Чем грозит?

В ведомстве предупредили, что невыполнение требований законодательства при перемещении через границу ЕАЭС лекарственных препаратов, в составе которых содержатся психотропы или наркотики, может повлечь за собой ответственность по ч.1 ст. 15.5 КоАП РБ либо по ч.1 ст. 328-1 УК РБ.

Санкции этих статей предусматривают штраф от 5 до 30 базовых величин (от 200 до 1200 рублей), а на ИП или юрлицо – до 30% от стоимости препаратов. Более того, подобные действия наказываются ограничением свободы на срок до 4 лет или лишением свободы от 3 до 7 лет со штрафом или без, подчеркнули в ГТК Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что Государственный пограничный комитет предостерёг белорусов от ввоза запрещённых веществ в страну. В ведомстве отметили, что некоторые люди могут и не догадываться о том, что в их багаже есть товары с запрещённым содержимым, но подчеркнули, что такая “невнимательность” может грозить серьёзным штрафом и даже тюремным сроком.

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Кроме того, в конце сентября ГТК предупредил белорусов об изменениях перечня товаров, не относящихся к товарам для личного пользования. Список пополнился десятком новых пунктов. Узнали, что теперь придётся в обязательном порядке декларировать белорусам на границе, въезжая в страну.

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