Плюс 10 позиций. В Беларуси расширили перечень товаров, которые нельзя провезти через границу «для личного пользования»

💼 Официально

Опубликовано: 30.09.2024 14:41 , Обновлено: 30.09.2024

Государственный таможенный комитет в понедельник, 30 сентября, предупредил белорусов об изменениях перечня товаров, не относящихся к товарам для личного пользования. Список пополнился десятком новых пунктов, узнали, что теперь придётся в обязательном порядке нужно декларировать белорусам на границе, въезжая в страну.

Новый перечень заработает с 6 октября 2024 года. В действующей версии, утверждённой Решением Совета Евразийской экономической комиссии, было всего 20 пунктов, среди которых - икра, алмазы, большие партии рыбы, табака и алкоголя, медицинская техника, сложные приборы и оборудование и многое другое.

В новой редакции - уже 30 пунктов, например, туда добавили бытовую технику, ввозимую в разукомплектованном виде, взрывчатые и горючие вещества, пиротехнические изделия, а также многие товары, которыми пользуются в салонах красоты, спа-центрах, парикмахерских.

Одновременно с этим некоторые ныне действующие пункты перечня уточнили, сделав некоторые послабления для ввоза товаров в страну. Например, в перечне машин, механизмов и оборудования, запрещённых к ввозу без декларации, с 6 октября появится большое число исключений. Так, для личного пользования можно будет ввозить:

бытовые посудомоечные машины,

бытовые станки для обработки дерева и других твердых материалов,

электрические бетономешалки объемом до 200 л,

3D ручки,

портативные вольтметры, амперметры, мультиметры и другое.

[info_b]С полным перечнем товаров, который вступит в силу с 6 октября, можно ознакомиться на сайте Государственного таможенного комитета по ссылке. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) анонсировала поэтапное снижение лимита на беспошлинный ввоз посылок на территории ЕАЭС, в том числе в Беларуси. Ожидается, что сумму импортных товаров, на которую можно закупиться в зарубежных интернет-магазинах без уплаты налога, будут снижать на протяжении трёх лет, с 2025 по 2027 год.

ЕЭК предложила снизить лимит на беспошлинные посылки до 50 евро. Как скоро?