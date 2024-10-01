До семи лет тюрьмы за ввоз. В ГПК призвали белорусов проверять иностранные чаи, сладости и жвачки перед границей

Опубликовано: 01.10.2024 13:55 , Обновлено: 28.01.2025

Государственный пограничный комитет (ГПК) предостерег белорусов от ввоза запрещённых веществ в страну. В ведомстве отметили, что некоторые люди могут и не догадываться о том, что в их багаже есть товары с запрещенным содержимым, но подчеркнули, что такая "невнимательность" может грозить серьёзным штрафом и даже тюремным сроком.

В ГПК рассказали, что сотрудники ведомства продолжают находить у людей, пересекающих границу, травяные чаи с содержанием конопли, жевательные резинки с гашишным маслом, кондитерские изделия и медицинские препараты с наркотическими средствами, которые запрещено ввозить в Беларусь.

“Зачастую люди не обращают внимание на состав приобретенных за границей товаров. Невнимательность граждан может обернуться для них серьезными последствиями”, - посетовали в ведомстве.

Согласно официальным данным ГПК, с начала 2024 года в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами ЕС было зафиксировано 17 подобных случаев. В одном из последних случаев мужчина, у которого брестские пограничники нашли жевательные резинки с гашишем, признался, что получил их на сдачу в одном из магазинов в Люксембурге.

Тем не менее, незнание содержимого такого товара вряд ли убережёт человека от ответственности, а она в Беларуси - немалая. Так, перемещение через государственную границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов в любом количестве в Беларуси подпадает под статью 328-1 Уголовного кодекса. В соответствии с ней нарушителю за это грозит от трех до семи лет ограничения или лишения свободы, а также штраф.

“Обязательно проверяйте состав продуктов и лекарственных средств, приобретаемых за границей”, - призвали в ГПК белорусов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусам, которые ранее проживали за пределами Республики и решили вернуться на родину, разрешено ввозить с собой личные вещи, а также б/у автомобиль или мотоцикл без уплаты налогов. Тоже самое касается иностранцев, которые решили переехать в Беларусь.

В ГТК рассказали, кому не придётся платить за ввоз авто в Беларусь