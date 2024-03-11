До 600 рублей. В Беларуси предложили штрафовать работодателей за неправильные объявления о вакансиях

Опубликовано: 11.03.2024 13:38 , Обновлено: 11.03.2024

Депутаты Палаты представителей в первом чтении приняли законопроект о занятости, который обязывает работодателей подавать информацию о вакансиях по определенным правилам.

Документ предполагает ужесточение требований к размещению вакансий работодателями.

Согласно законопроекту, прежде чем разместить вакансию на коммерческих онлайн-ресурсах, её необходимо будет в первую очередь представить в Общереспубликанский банк вакансий. За нарушение этого требования для работодателей в законе предусмотрен штраф от 5 до 15 базовых величин (от 200 до 600 рублей), сообщилпортал Office Life.

После принятия закона вакансию необходимо будет предоставлять исключительно в электронном виде. Впрочем, это даст нанимателю возможность удаленного взаимодействия со службой занятости. Исключение сделали только для предприятий “с численностью работников до пяти человек”.

В Минтруда заявили, что данный закон “расширяет права работодателей и их возможности для подбора кадров”. Целью нововведения в ведомстве обозначили “максимально наполнить достоверной и актуальной информацией о вакансиях Общереспубликанский банк вакансий”.

Напомним, в новом проекте Закона “Об изменении законов по вопросам занятости населения” в числе нововведений, предложенных Министерством труда и соцзащиты, предусмотрено изменение порядка регистрации белорусов в качестве безработных. В частности, Минтруда предложило разрешить регистрировать белорусов в качестве безработных не только по месту жительства (то есть по прописке), но и по месту пребывания.

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Ранее Телеграф писал о том, что Министерство труда предложило безработным белорусам перебраться на новое место жительства в малые города или сельскую местность. Чем это может помочь, по мнению ведомства?

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