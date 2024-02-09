Минтруда предложило изменить правила регистрации безработных в Беларуси

Опубликовано: 09.02.2024 07:45 , Обновлено: 09.02.2024

Белорусские парламентарии в настоящее время рассматривают новый проект Закона "Об изменении законов по вопросам занятости населения". В числе нововведений, предложенных Министерством труда и соцзащиты, изменение порядка регистрации белорусов в качестве безработных.

Данный вопрос 8 февраля обсудили на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам. Как заявила начальник управления политики занятости Минтруда Алёна Докукина, которая представила проект закона, его главной новацией станет “расширение возможности для трудоустройства безработных”.

В частности, Минтруда предложило разрешить регистрировать белорусов в качестве безработных не только по месту жительства (то есть по прописке), но и по месту пребывания.

Это “позволит гражданину получить весь спектр услуг, предоставляемых службой занятости в любом регионе”, заявили в Минтруда. Кроме того, ведомство предложило ввести практику электронной регистрации в службе занятости, то есть предоставить белорусам возможность удалённо искать работу в государственном банке вакансий.

Некоторые новации, предложенные Минтруда, касаются самих нанимателей. В законопроекте прописали для них право подавать в Общереспубликанский банк вакансий сведения не только о текущей потребности в работниках, но и оставлять заявки по гражданско-правовым договорам, а также подавать сведения “о перспективной потребности на действующие и новые рабочие места”.

Как сообщили в Минтруда, данный проект закона депутаты планируют рассмотреть в первом чтении в конце февраля 2024 года.

Ранее Телеграф сообщил, что в Министерстве труда предложили безработным белорусам любопытный алгоритм трудоустройства — перебраться на новое место жительства в малые города или сельскую местность и получить не только гарантированное место работы, но и солидную материальную поддержку от государства.

В Минтруда предложили переселить безработных белорусов. Куда и как это работает?