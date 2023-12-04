До 526 руб. В МНС назвали размер налога для Дедов Морозов, фотографов и не только

Опубликовано: 04.12.2023 16:57 , Обновлено: 04.12.2023

Фотографы, музыканты, актеры, конечно, Деды Морозы со Снегурочками и другие персонажи: декабрь – месяц повышенной активности у людей, для которых праздники – это заработок. В налоговой инспекции заранее напомнили о том, кто и какие налоги должен заплатить.

Инспекция МНС по Витебской области уточнила, что физические лица и индивидуальные предприниматели должны уплачивать единый налог, если их деятельность связана с:

новогодними и рождественскими поздравлениями вне зависимости от локации, на которой они проводятся;

музыкально-развлекательным обслуживанием торжественных мероприятий;

услугами в качестве тамады, которые могут оказывать актеры, танцоры, музыканты, исполнители разговорного жанра, выступающие индивидуально.

Чтобы поздравлять с Новым годом за деньги, нужно уплатить единый налог 518 рублей в Минске и 478 рублей в областных центрах и Минском районе . В крупных городах (это Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск) ставка – 404 рубля , в небольших населенных пунктах – 294 рубля .

Эти же ставки действуют для актеров, танцоров, музыкантов, которые выступают сами, и тех, кто будет заниматься «музыкально-развлекательным обслуживанием» корпоративов и новогодних вечеринок.

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У фотографов и тех, кто занимается съемкой видео, есть выбор – уплачивать единый налог или применять налог на профессиональный доход (10 или 20 процентов полученного дохода).

[info_b]«Физлицу, выбравшему применение налога на профессиональный доход, следует установить на смартфон или компьютер мобильное приложение «Налог на профессиональный доход», которое разработано Министерством по налогам и сборам, а затем через эту мобильную платформу уведомить налоговую о старте работы с применением налога на профдоход, – сообщил портал Федерации профсоюзов Беларуси. – При этом физлицо, уплачивающее НПД, обязано предоставлять в налоговую данные о суммах расчетов с клиентами, а также своевременно известить о прекращении применения НПД в мобильном приложении».[/info_b]

Единый налог для фотографов в Минске составляет 490 рублей , в областных центрах и Минском районе – 452 рубля, в крупных городах – 368 рублей, в других населенных пунктах – 294 рубля .

Для тех, кто занимается съемкой видео, ставки единого налога сейчас такие: 526 рублей – в Минске, 486 рублей – в областных центрах и Минском районе, 426 рублей – в крупных городах и 316 рублей – в других населенных пунктах .

К слову, перечень видов деятельности, определяющий, кто из самозанятых граждан может стать плательщиком налога на профессиональный доход, утвержден постановлением правительства №851 от 8 декабря 2022 года, который позже дополнили фрилансом. А плательщиков НПД с недавних пор в нашей стране к тунеядцам не относят.

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