Зюзя назвал дату, когда заработает его новогодняя усадьба на Полесье. Кто там будет, кроме оленей и Внучки?

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Опубликовано: 07.11.2023 14:36 , Обновлено: 07.11.2023

В национальном парке "Припятский" сообщили, что с 16 декабря по 27 января полесский "Дед мороз", которого зовут Зюзя начнет принимать детей и взрослых в своей усадьбе.

“Зюзя - плотный старичок низенького роста со снежно-белыми волосами и длинной бородой. Большую часть времени он проводил в глухом лесу, ходил босой, в тёплом кафтане с булавой в руке. Полешуки говорили, что Зюзя захаживал в деревню предупредить людей о суровой зиме или освободить от холода несчастную бедную семью. А когда злился на людей, бил своей булавой по пню и вызывал сильные холода, что дома и деревья трещали от мороза”, - рассказали в администрации национального парка “Припятский”, к кому зовут детей на новогодние экскурсии.

[info_b]Тем не менее, Зюзя присутствовал в языческом пантеоне древних белорусов по всей территории нынешней Беларуси, а также северной части Украины. Под Новый год белорусы варили кутью, приговаривая «Зюзя на дворе — Кутья на столе». Чтобы мороз не был лютым и не повредил озимые, первую ложку кутьи хозяин кидал Зюзе в окно со словами: «Мароз, хадзі куццю есці!».[/info_b]

В новогодней программе под названием “В гостях у Полесского Зюзи в Новогоднем сафари-парке” предложили такие развлечения:

Знакомство с Полесским Зюзей его красавицей Внучкой и сказочными персонажами;

Экскурсия по «Сафари-парку» - парку диких животных, где Вы встретите ланей, оленей, кабанов, лосей и зайцев;

Посещение домика Лесного Кудесника, древнего городища и поляны желаний со скульптурами славянских языческих Богов;

Небольшое приключение во владениях Бабы Яги и Кикиморы;

Знакомство с Лешим и его подсобным хозяйством: ручными оленями, полесскими лошадками, дикими кабанчиками, нутриями, барашками, кроликами, павлинами, фазанами, декоративными курами, гусями, индюшками;

Новогодняя елка, танцы, песни, конкурсы, игры, хороводы и сюрпризы от Полесского Зюзи и Внучки;

Угощения и горячие напитки в Карчме Полесского Зюзи;

Оборудованное кострище, где Вы сможете пожарить сало или запечь картофель на углях;

Памятные подарки и сувениры от Полесского Зюзи;

Большая ледяная горка с новенькими ватрушками;

Фотосессия со сказочными персонажами;

Сувенирная лавка,

В парке напомнили, что в поместье установлен специальный почтовый ящик для писем к Зюзе. А “самым любопытным” предложили познакомиться с Полесским Зюзей, заранее записавшись “на личный прием”.

[info_b]Продолжительность всей экскурсии: 2,5 - 3 часа. Билет детям обойдется в 20 рублей, а взрослым – 25 рублей. Индивидуальное посещение без экскурсии будут для детей и взрослых стоить 15 руб.

Начало программы:

для групп: 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, для семей: 12:00, 16:00.

Адрес: агрогородок Лясковичи ул. Александры Глушко 7А, Петриковский район, Гомельская область, Республика Беларусь. [/info_b]