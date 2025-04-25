До -5°С. Белгидромет объявил штормовое предупреждение на 3 дня

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Опубликовано: 25.04.2025 17:57 , Обновлено: 25.04.2025

Белгидромет выписал штормовое предупреждение на 26-28 апреля. Все из-за ночных заморозков, которые могут достигнуть -5°С в конце второго весеннего месяца.

По [link href=“https://pogoda.by/information/news/23269” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Белгидромета, ночью в субботу, 26 апреля , во многих районах Витебской и Гродненской областей, а также на остальной территории страны местами стоит приготовиться к заморозкам 0..-3°С. В Минске и окрестностях города ситуация по температуре будет примерно такая же: 0..-1°С.

А вот ночью 27 и 28 апреля , в воскресенье-понедельник, на большей части Беларуси, по прогнозу специалистов, будут заморозки 0, -5°С, в столице - от -1 до -3°С.

Других неблагоприятных погодных условий, по данным Белгидромета, до 21 часа 26 апреля ждать не стоит, [link href=“https://pogoda.by/weather/weather-warnings” target=“_blank” rel=“noopener”] карта [/link] метеопредупреждений “зеленая”.

В Telegram-канале о погоде Nadvorie [link href=“https://t.me/nadvorie/17719” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link], что ночью и утром в субботу, 26 апреля, по северной половине Беларуси на почве и воздухе стоит приготовиться к заморозкам от -2 до -4°С.

Ранее Telegraf.news более подробно рассказывал о погоде на выходные, 26 и 27 апреля. По прогнозу специалистов, в Беларусь придут дожди, мокрый снег и сильный порывистый ветер местами.

«Пасмурно и дождики» — Белгидромет подтвердил заморозки на выходных. А снег будет?