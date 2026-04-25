До -5°C. Синоптики призвали белорусов готовиться к испытанию холодом в начале мая

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Опубликовано: 25.04.2026 10:20 , Обновлено: 25.04.2026

Синоптики предупредили белорусов о "неприятном" начале мая. Всю следующую неделю настоящего весеннего тепла белорусы не увидят - будет пасмурная, временами дождливая погода, а сильные ветра, которые за предыдущие два дня доставили немало неприятностей по всей стране, сохранятся как минимум ближайшие несколько дней.

Суббота, 25 апреля, станет приятным исключением, поскольку территория Беларуси ненадолго окажется под защитой тёплой воздушной массы. В результате, по расчётам авторов тематического канала @nadvorie, ко второй половине дня воздух прогреется до вполне апрельских +13..+15°, а по югу страны - и вовсе до +20°. Местами не исключены небольшие дожди, но в целом погода обещает быть приятной.

Но это - лишь временное прояснение перед очередным суровым испытанием холодом, которое ждёт нашу страну на следующей неделе. Всё из-за штормового циклона, которому западные метеорологи дали имя “Ильви” (YLVI). По расчётам @nadvorie, его холодный фронт подойдёт к северо-западным границам Беларуси уже этой ночью. Ветер начнёт усиливаться, а температура к утру воскресенья упадёт до +1..+3°С. Ожидаются дожди вперемешку с мокрым снегом. Днём 26 апреля к зарядам ливневого дождя и снежной крупы снова добавится сильный порывистый ветер до 20–24 м/с .

Увы, такая ненастная погода установится в Беларуси не на день и не два.

“К сожалению, волна арктического холода, которую принесет циклон Ильви, задержится у нас на предстоящей неделе. Ансамблевый прогноз модели ECMWF видит значительную отрицательную температурную аномалию аж в 4–6°С. Центр циклона замедлится и будет кружить над северо-западом ЕТР, постепенно заполняясь холодным воздухом и теряя активность”, - описали грядущую синоптическую картину авторы канала “Метеовайб”.

Поскольку Беларусь окажется в холодном мешке под влиянием высотной ложбины и неустойчивой арктической воздушной массы, на большей части страны ожидаются кратковременные осадки, путь и кратковременные. Более того, на северо-востоке Беларуси специалисты не исключают возвращение временного снежного покрова, а уж гололедица в подобных условиях белорусским водителям обеспечена точно.

По расчётам синоптиков, порывистый ветер начнёт стихать лишь к середине недели. Зато к погодным напастям добавятся приличные для начала мая заморозки - до 0..-5 °C на большей части территории страны. Дневные максимумы вряд ли выйдут за пределы +5..+12 °C.













Специалисты рассчитывают, что во второй половине недели ситуация начнет медленно меняться - благодаря идущему с запада антициклону.

“Стихнет ветер, осадки прекратятся, и к выходным столбики термометров могут достичь и даже превысить +15 °С”, - сделали предварительный прогноз авторы “Метеовайба”.

Однако как будет развиваться синоптическая картина дальше, на второй недели мая, специалисты прогнозировать пока не берутся: данные ансамблевого прогноза европейской модели ECMWF пока четкого сигнала не дают.

Между тем, в некоторых регионах страны уже начали зацветать фруктовые сады. Абрикосы и сливы, вишня и черешня, яблоня и груши - всё это на следующей неделе, наверняка, придётся в буквальном смысле спасать от ночных заморозков. Собрали несколько полезных советов, которые помогут вам в этом деле.

Как белорусам защитить цветущий сад от весенних заморозков? Вот чем поможет прошлогодняя листва