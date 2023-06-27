В ГТК Беларуси пригрозили штрафами владельцам электромобилей. За что?

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Опубликовано: 27.06.2023 12:58 , Обновлено: 27.06.2023

До конца этого года у белорусов есть возможность сэкономить на покупке иностранных легковых электромобилей и ввезти их из-за границы без уплаты таможенных пошлин и каких-либо дополнительных налогов. Однако, в Государственном таможенном комитете Беларуси предупредили, что в некоторых случаях белорусам при ввозе электромобиля придётся заплатить не только пошлину, но ещё и штраф.

В таможенном ведомстве 27 июня пояснили, что на легковые электромобили при ввозе из-за рубежа действуют ограничения. В частности, белорусам запрещено передавать их в пользование гражданам России в течение как минимум трех лет.

“В противном случае физическое лицо, декларант электромобиля, будет обязано уплатить таможенные пошлины. И еще будет привлечено к ответственности”, - заявили в ГТК, отметив, что для тех, кто откажется добровольно уплачивать в бюджет государства таможенные пошлины, будут приняты “меры принудительного взыскания”.

При этом в Таможенном комитете особо подчеркнули, что даже если белорус беспошлинно ввезёт электромобиль в страну, а затем продаст его другому гражданину Беларуси, который, в свою очередь, перепродаст его в Россию, то ответственность все равно будет лежать на первом владельце. Именно тому, кто изначально ввез электромобиль в Беларусь по упрощённой схеме, придётся возвращать в бюджет и пошлину, и уплачивать штраф - вне зависимости от того, знал ли он о перепродаже.

“Исключений из этого правила нет. Это важно помнить всегда, даже если вы ввозите электромобиль по просьбе другого лица. Отвечайте только за свои действия!”, - подчеркнули в ГТК.

На сайте ГТК содержится подробная инструкция о том, какие сведения необходимо предоставить в таможенные органы для освобождения от уплаты таможенных пошлин. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.

В ведомстве отметили, что после отмены существующего сейчас упрощённого режима при исчислении таможенного платежа на ввозимые в Беларусь электромобили будет применяться ставка в размере 15% от стоимости электромобиля, а также плавающая ставка налога на добавленную стоимость - для электромобилей не старше 5 лет она будет составлять 0%, старше 5 лет — 20%.

При этом оформить авто не старше 5 лет по новым правилам белорусы могут и сейчас, заплатив ввозную таможенную пошлину в 15% от его стоимости. В этом случае все ограничения по пользованию и распоряжению электромобилем с белорусов снимаются.