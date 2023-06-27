До 1110 рублей. В МНС рассказали о новом штрафе для белорусов. Кому грозит?

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Опубликовано: 27.06.2023 10:07 , Обновлено: 27.06.2023

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) Беларуси рассказали о некоторых изменениях, которые действуют с июня 2023 года, и затронут тех белорусов, которые работают на условиях самозанятости с уплатой налога на профессиональный доход. После ряда изменений в законодательстве эта категория налогоплательщиков попала под санкцию одной из статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), по которой им может грозить штраф до 1110 рублей.

Правительство Беларуси 3 июня 2023 года приняло постановление №336 («Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь»), скорректировав действовавшее до сих пор Положение о порядке использования приложения «Налог на профессиональный доход», сообщили в Федерации профсоюзов Беларуси.

Это приложение было специально разработано в МНС для так называемых “самозанятых” белорусов - физических лиц, которые занимаются определенным видом деятельности без оформления статуса индивидуального предпринимателя. Через это приложение самозанятые белорусы могут стать на учет в налоговой, дистанционно уплачивать налог на профдоход и фиксировать все свои доходы. Для этого в приложении предусмотрена специальная функция, которая позволяет оформлять чек по каждой операции и автоматически вычисляет сумму налога с полученного дохода.

Постановлением Совмина такой чек из мобильного приложения приравнен к “документу, подтверждающему прием денежных средств” налогоплательщиком. На основании этого к физическому лицу, не оформившему такой чек после оплаты его услуг или работ, могут теперь применять меры административной ответственности, согласно статье 13.14 КоАП.

[info_b]Статья 13.14КоАП РБ “Нарушение порядка приема средств платежа при реализации товаров (работ, услуг)” запрещает следующее: “прием средств платежа при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг без применения кассового оборудования или без оформления установленного законодательством документа в случаях, когда применение кассового оборудования не требуется”. [/info_b]

По данной статье физическому лицу, работающему без применения кассового оборудования и не оформившему чек, когда работа без кассового аппарата законодательно допустима, грозит штраф до 30 базовых величин (1110 рублей сегодня).

Для индивидуальных предпринимателей санкция данной статьи предусматривает ещё более жесткое административное наказание - до 50 базовых величин (1850 рублей), а для юридических лиц - до 100 базовых величин (3700 рублей).

Кроме того, в налоговом ведомстве напомнили, что физическим лицам, которые сдают жилые помещения в аренду для краткосрочного проживания и уплачивают за это налог на профессиональный доход, в чеках обязаны указывать, в числе прочего, адрес сдаваемого в аренду жилого помещения и его тип.

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Напомним, в КоАП Беларуси в скором времени может измениться статья о штрафах. Соответствующие предложения содержатся в законопроекте «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности», который Совет министров внес на рассмотрение Палаты представителей. Он уже принят в первом чтении, но окончательного согласования ещё не прошёл.