До -33°С и не только. Белгидромет объявил "оранжевые" выходные

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Опубликовано: 30.01.2026 14:21 , Обновлено: 30.01.2026

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности практически для всей территории Республики на эти выходные. Сначала главным фактором опасности будет гололёд, преследующий белорусов всю неделю, но вскоре фокус сместится на другую мететоопасность - резкие и очень сильные морозы.

Опасный гололёд на данный момент сохраняется на Минщине, Могилёвщине и Гомельщине. Дольше всего он будет держаться в Могилёвской области - там оранжевый уровень ведомство объявило как минимум до 21:00 субботы, 31 января.

К этому времени ожидается резкое похолодание по всей стране, из-за чего оранжевый уровень объявили во всех регионах, за исключением Брестчины и Гомельщины. Там похолодание в выходные также существенное, но до оранжевого уровня чуть не дотягивает.









Согласно оперативному прогнозу Белгидромета, ближайшие три ночи будут максимально морозными: в ночные и утренние часы на большей части территории страны температура опустится до -25..-30°С, а в ночь на понедельник, 2 февраля, местами ожидается до -31..-33°С .

Подробный прогноз по температуре от Белгидромета на 3 дня:

Суббота, 31 января: без осадков, местами сохранится сильный гололед, ночью до -18..-24°С, в отдельных районах -25..-28°С, по югу -14..-17°С; днём -10..-16°С, по северо-востоку -17..-19°С.

Воскресенье, 1 февраля: преимущественно без осадков, местами гололед, слабый туман и изморозь, ночью -21..-28°С, местами до -30°С, по юго-западу -19..-20°С; днём в среднем -12..-19°С.

Понедельник, 2 февраля: преимущественно без осадков, небольшой снег на Витебщине, местами гололед, слабый туман, изморозь, ночью -21..-28°С, местами до -33°С, днём не выше -13..-20°С.

Именно ночь понедельника, по прогнозам синоптиков, станет самой холодной, поскольку ощущение холода добавит умеренный северо-восточный, северный ветер.

При этом, как отметили эксперты тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie, нынешняя порция морозов будет заметно отличаться от предыдущей волны январского похолодания.

“Если мы прошлые морозы до -25°С могли наблюдать на несколько часов всего лишь, то нынешние -30°С могут держаться с 22:00 до 09:00 следующего утра, почти пол суток, и дневное ослабление может всего дать до -20°С на 3-5 часов”, - предупредили специалисты.

Ввиду такого неутешительного прогноза погоды не лишним будет освежить в памяти основные симптомы обморожения и по-настоящему действенные способы согреться с мороза.

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