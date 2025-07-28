До +32°С и ветер до 72 км/ч. Синоптики продлили оранжевый уровень для 5 областей Беларуси. Кому повезет больше?

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Опубликовано: 28.07.2025 16:20 , Обновлено: 28.07.2025

Белгидромет объявил в Беларуси оранжевый уровень опасности на 29 июля из-за сильного ветра, грозы и ливней. Однако, судя по сводке, одной из областей может повезти чуть-чуть больше, чем остальным.

Так, по данным метеорогологов, во вторник 29 июля во многих районах страны ожидают:

грозы;

местами сильные ливни;

при грозах в отдельных районах – шквалистое усиление ветра порывами 54-72 км/ч (15-20 м/с).

Кроме того, по востоку Беларуси температура может достичь +30 +32°С.

В свою очередь МЧС опубликовало карту неблагоприятных явлений. Согласно ей, чуть больше может повезти жителям Гродненской области - там спрогнозировали лишь грозы. Остальные 5 регионов окрашены в оранжевый цвет - кроме гроз обозначены сильный дождь и сильный ветер. А в Могилевской и Гомельской областях еще и жара.

Источник: Белгидромет

Прогноз погоды на 30-31 июля

А что же спрогнозировали синоптики на среду и четверг? Так, в Белгидромете предупредили, что 30 июля погоду в Беларуси будет определять циклон, центр которого сместится с территории Украины на Беларусь. Скорее всего, будет:

облачно с прояснениями;

дожди;

грозы;

днем возможен град;

ветер при грозах порывистый, местами до сильного;

температура ночью +13..+20°С, днем от +15°С по западу до +29°С по северу.

А в четверг погоду уже будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого сместится с Беларуси на Балтийское море.

сохранится облачная с прояснениями погода;

кратковременные дожди;

местами грозы.

ветер при грозах порывистый

температура ночью от +11°С по юго-западу до +19°С по северо-востоку; днем +18..+23°С, местами, а по северу во многих районах +24..+27°С.

Ранее Telegraf.news писал, что в районе деревни Падневичи Воложинского района очевидцы сняли на фото 26 июля “образование конденсационной воронки с низким основанием (возможно торнадо)”.

Под Минском заметили сразу два возможных торнадо