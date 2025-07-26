Под Минском заметили сразу два возможных торнадо

🎥 Видео

Опубликовано: 26.07.2025 17:01 , Обновлено: 26.07.2025

Телеграм-канал о погоде "Метеовайб" сообщил, что в районе деревни Падневичи Воложинского района очевидцы сняли на фото 26 июля "образование конденсационной воронки с низким основанием (возможно торнадо)".

Также конденсационная воронка сегодня была замечена недалеко от Минска, передал тот же источник, сославшись на видео, размещенное в другом Телеграм-канале.

[inf] Конденсационная воронка — это явление, при котором в атмосфере образуется вихревая воронка из конденсированного водяного пара, обычно связанная с сильными восходящими или нисходящими потоками воздуха. Такое, например, происходит при образовании смерчей или торнадо, где в центре вихря резко падает давление, что приводит к конденсации влаги и появлению видимой воронки.[/inf]

Тем временем под Оршей был замечен “шкваловый ворот”.

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