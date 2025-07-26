Под Минском заметили сразу два возможных торнадо
Телеграм-канал о погоде "Метеовайб" сообщил, что в районе деревни Падневичи Воложинского района очевидцы сняли на фото 26 июля "образование конденсационной воронки с низким основанием (возможно торнадо)".
Также конденсационная воронка сегодня была замечена недалеко от Минска, передал тот же источник, сославшись на видео, размещенное в другом Телеграм-канале.
[inf] Конденсационная воронка — это явление, при котором в атмосфере образуется вихревая воронка из конденсированного водяного пара, обычно связанная с сильными восходящими или нисходящими потоками воздуха. Такое, например, происходит при образовании смерчей или торнадо, где в центре вихря резко падает давление, что приводит к конденсации влаги и появлению видимой воронки.[/inf]
Тем временем под Оршей был замечен “шкваловый ворот”.