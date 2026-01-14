До -30°С. В трёх регионах Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

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Опубликовано: 14.01.2026 13:40 , Обновлено: 14.01.2026

Белгидромет ухудшил прогноз на ближайшие дни и выпустил оранжевое предупреждение для трёх регионов Республики. Там, по оперативным данным, следующей ночью столбики термометров могут опуститься до опасных значений - до -30°С.

Суровее всего морозы в ночь на 15 января ожидаются по восточной половине страны. По данным Белгидромета, в Витебской, Могилёвской и Гомельской областях ночные минимумы будут держаться в опасном диапазоне - от -25°С до -30°С.









По предварительным данным, двадцатиградусные морозы продержатся в Беларуси как минимум до пятницы, 16 января. Прогноз по морозам на следующие два дня - жёлтый (то есть потенциально опасный) для четырёх регионов. К выше названным трём в следующие сутки прибавится ещё Минщина. Там основное похолодание ожидается в ночь с 15 на 16 января, когда столбики термометров при прояснениях могут опуститься до -25.. -27°С.

Дневные максимумы, как и предупреждали синоптики, в ближайшие дни будут сильно отличаться в разных концах Беларуси. Так, завтра максимальная температура днём на востоке вряд ли будет подниматься выше -12..-18°С, тогда как на западу - не ниже -7..-11°С. В пятницу, 16 января, дневные максимумы будут колебаться от -5°С по юго-западу до -17°С по востоку.

Напомним, по предварительным расчётам специалистов, такие морозы продержатся в Беларуси как минимум до 25 января, то есть ещё полторы недели. Просчитали специалисты и вероятность повторения снежного коллапса прошлой недели для Беларуси.

Синоптики спрогнозировали, как долго продержатся морозы до -30°С в Беларуси. А что со снегом?