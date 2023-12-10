До +3°С и мокрый снег с дождём. Синоптики предупредили белорусов об оттепели с 11 по 17 декабря

📷 Фото

Опубликовано: 10.12.2023 09:03 , Обновлено: 10.12.2023

После достаточно длительного периода по-настоящему зимней погоды в Беларусь придёт оттепель, предупредили синоптики. По данным Белгидрометцентра, уже в понедельник, 11 декабря, максимальная дневная температура по стране может достигать +3⁰С. В целом же на предстоящей неделе, с 11 по 17 декабря, белорусов ждут характерные для зимней оттепели температурные качели - от ночного минуса к дневному плюсу, гололедица на дорогах, а местами - периодический мокрый снег с дождём.

Как пояснили в Белгидромете, в начале недели погоду в стране будут определять атмосферные фронты, которые в настоящее время смещаются с территории Польши и Украины. На понедельник, 11 декабря , синоптики спрогнозировали облачную погоду, не исключили вероятности мокрого снега и дождя, утром - туманов и слабого гололеда и гололедицы на дорогах. Ночью температура воздуха может опускаться до -7⁰С, а днём по стране будет колебаться в диапазоне от -3⁰С до +3⁰С.

Карта тг-канала «Надвор’е»

Во вторник, 12 декабря , по данным Белгиромета, из-за влияние малоподвижных фронтальных разделов по всей стране сохранится облачная погода, но станет чуть теплее: ночью температура воздуха не будет опускаться ниже -4⁰С, а кое-где поднимется до +1⁰С, днём будет колебаться в диапазоне от -2⁰С до +3⁰С. Мокрый снег с дождем, туман и гололедицу на дорогах в этот день синоптики также не исключили.

В середине недели инициативу в формировании погоды в Беларуси перехватит область высокого атмосферного давления, сформированная во влажном воздухе с южных широт, сообщил белорусский синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ.

“Облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные осадки. Ветер южный, умеренный. Влажность до 90%. На отдельных участках дорог скользко. Ночью в среду от -3⁰С до +2⁰С, днем – от 0⁰С до -3⁰С”, – рассказал специалист.

Рябов спрогнозировал “осадки различной степени тяжести” и туманы в начале второй половины недели. Ночные температуры, как и в предыдущие дни, продолжат колебаться от -3⁰С до + 2⁰С, в пятницу, 15 декабря , северо-востоку Беларуси синоптик спрогнозировал до -7⁰С. Дневная температура в четверг, по словам Рябова, будет колебаться от 0⁰С до -6⁰С, в пятницу – от -1⁰С до -5⁰С.

По предварительному прогнозу, следующие выходные будут снежными и туманными. Самые холодные ночи - до -9⁰С - Рябов спрогнозировал для востока страны, самые тёплые - до +2⁰С - западу Беларуси. Днём в субботу, 16 декабря , по его словам, будет от 0⁰С до -8⁰С, в воскресенье, 17 декабря , – около 0⁰С.

Ранее Телеграф рассказывал, что зимой даже после короткого периода оттепели фасады многих домов приобретают сезонные “декоративные элементы” — сосульки. В случае с городскими многоэтажками они не столько доставляют неудобство жителям, сколько представляют потенциальную угрозу — для случайных прохожих, домашних питомцев — любителей на прогулке побегать под окнами, а также припаркованных неподалёку автомобилей. Выяснили, кто обязан следить за тем, чтобы с крыш домов и балконов многоэтажек не свисали метровые сосульки, и кто их должен сбивать.

Должны ли жители многоэтажек сами сбивать сосульки со своих балконов? В ЖКХ Минска объяснили