До -28°С. Белгидромет предупредил об усилении морозов
Белгидромет предупредил белорусов о грядущем усилении морозов, которые придут на смену зарядившим снегопадам. Если в эти выходные благодаря очередному атмосферному фронту "потеплеет" до -10°С, то уже в начале следующей недели столбики термометров опустятся гораздо ниже.
Согласно оперативному прогнозу Белгидромета, грядущие выходные будут снежными, но благодаря этому несколько потеплеет.
Снегопады ожидаются на большей части территории страны и в субботу, 7 февраля, и в воскресенье, 8 февраля. По югу Беларуси снег может перемежаться с дождём. Там даже ночью температура вряд ли опустится ниже -2°С в ближайшие сутки. По северо-востоку страны ночью температура может опуститься до -10°С, а днём “потеплеет” до -1..-7°С.
В воскресенье, 8 февраля , будет уже чуть холоднее, но всё же мороз не опустится за двадцатиградусные значения:
- ночью от -5°С по юго-западу до -17°С по северу страны,
- днем -7..-13°С, на западе и юге -до -4..-6°С.
В эти дни, согласно прогнозам синоптиков, будет сохраняться потенциально опасный гололёд, местами возможны слабые туманы. А вот в начале следующей недели белорусам следует приготовиться к усилению морозов.
По прогнозу Белгидромета, в понедельник, 9 февраля , из-за арктического антициклона, который придёт к нам с юга Финляндии, снегопады прекратятся, но температура начнёт заметно падать:
- ночью -18..-24°С, местами до -28°С (на западе страны чуть теплеее - до -16..-17°С);
- днём не более -8..-15°С.
При этом слабые туманы, изморозь и гололедица сохранятся.
Авторы Telegram-канала @nadvorie, исходя из характера скандинавского антициклона, спрогнозировали, что такой “атипично” морозный период продлится в Беларуси как минимум до четверга, 12 февраля.
Кстати,иностранные метеорологи уже сделали предварительные прогнозы на лето 2026 года для европейского региона. Большинство специалистов сходятся во мнении, что нынешняя зима будет затяжной и ранней весны ждать не приходится. Но значит ли это, что и на жаркое лето в этом году рассчитывать белорусам не стоит?
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