До -28°С. Белгидромет предупредил об усилении морозов

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Опубликовано: 06.02.2026 15:05 , Обновлено: 06.02.2026

Белгидромет предупредил белорусов о грядущем усилении морозов, которые придут на смену зарядившим снегопадам. Если в эти выходные благодаря очередному атмосферному фронту "потеплеет" до -10°С, то уже в начале следующей недели столбики термометров опустятся гораздо ниже.

Согласно оперативному прогнозу Белгидромета, грядущие выходные будут снежными, но благодаря этому несколько потеплеет.

Снегопады ожидаются на большей части территории страны и в субботу, 7 февраля, и в воскресенье, 8 февраля. По югу Беларуси снег может перемежаться с дождём. Там даже ночью температура вряд ли опустится ниже -2°С в ближайшие сутки. По северо-востоку страны ночью температура может опуститься до -10°С, а днём “потеплеет” до -1..-7°С.

В воскресенье, 8 февраля , будет уже чуть холоднее, но всё же мороз не опустится за двадцатиградусные значения:

ночью от -5°С по юго-западу до -17°С по северу страны,

днем -7..-13°С, на западе и юге -до -4..-6°С.

В эти дни, согласно прогнозам синоптиков, будет сохраняться потенциально опасный гололёд, местами возможны слабые туманы. А вот в начале следующей недели белорусам следует приготовиться к усилению морозов.

По прогнозу Белгидромета, в понедельник, 9 февраля , из-за арктического антициклона, который придёт к нам с юга Финляндии, снегопады прекратятся, но температура начнёт заметно падать:

ночью -18..-24°С, местами до -28°С (на западе страны чуть теплеее - до -16..-17°С);

(на западе страны чуть теплеее - до -16..-17°С); днём не более -8..-15°С.

При этом слабые туманы, изморозь и гололедица сохранятся.

Авторы Telegram-канала @nadvorie, исходя из характера скандинавского антициклона, спрогнозировали, что такой “атипично” морозный период продлится в Беларуси как минимум до четверга, 12 февраля.

Кстати,иностранные метеорологи уже сделали предварительные прогнозы на лето 2026 года для европейского региона. Большинство специалистов сходятся во мнении, что нынешняя зима будет затяжной и ранней весны ждать не приходится. Но значит ли это, что и на жаркое лето в этом году рассчитывать белорусам не стоит?

Каким будет лето-2026 в Беларуси после снежно-морозных рекордов. Есть первый прогноз