«Просто зеркало» - Белорусы показали, во что превратил дороги циклон «Леони»

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Опубликовано: 27.01.2026 14:11 , Обновлено: 27.01.2026

"Сахарная глазурь" на автомобилях и "зеркало" вместо тротуаров и проезжей части - с такой непростой реальностью сегодня пришлось столкнуться многим белорусам, которые не имеют возможности остаться дома в непогоду. Виновником такой картины стал циклон «Леони» и, увы, он решил задержаться в Беларуси.

Во вторник, 27 января, соцсети белорусов заполнили видео, доказывающие, что все предупреждения синоптиков, спасателей и ГАИ были не пустыми словами. Все те метеоопасности, о которых предостерегали ведомства ещё накануне, проявили себя в полной красе.

Так, для многих белорусских автомобилистов утро началось с малоприятной картины, которую обычно увидишь разве что в вирусных интернет-роликах. Зарядивший с вечера замерзающий дождь покрыл ледяной коркой многие машины, “подарив” автомобилистам второе стекло.

Увы, на этом приключения автомобилистов чаще всего не заканчивались. Тех, кому удалось благополучно отогреть свои “ледяные” машины, ждала примерно такая же дорога. На участках, до которых ещё не добрались дорожники и коммунальщики со спасительными песчано-солевыми смесями, дорога превращалась в каток или “просто зеркало”, как выразился автор одного из роликов.

Мужчина наглядно показал, что не всем машинам удавался этот квест - преодолеть даже минимальный подъём на пути, если участок оказывался “закатан” в лёд - большегрузы и автобусы в один момент просто вставали, не в силах продвинуться дальше.

Другой автомобилист и вовсе посоветовал “коллегам” “100 раз подумать”, прежде чем садиться за руль сегодня. Мужчина продемонстрировал полное отсутствие “зацепа” на заледеневшей колее на трассе, которую не успели обработать солью.

Тем же, кто всё же рискнул взять это препятствие, увы, не всегда везло, судя по большому количеству утренних аварий. Автомобилисты поделились в соцсетях видео менее удачливых товарищей, которые не смогли удержаться на трассе - кого-то развернуло на проезжей части, кто-то вылетел в кювет. Такие последствия сегодня грозят за малейшую оплошность за рулём.

Не легче приходится и пешеходам в таких условиях. Так, гомельчанка показала, в какое испытание превратилась утром дорога до работы. Все тротуары оказались также “закатаны” в “глазурь”.

“Это просто живой лёд, всё блестит. Невозможно идти”, - предупредила женщина.

Кстати, оранжевый уровень опасности из-за опасного гололёда Белгидромет продлил ещё на сутки, до вечера 28 января, для четырёх областей Беларуси, на Гродненщине и Брестчине к этому времени ситуация начнёт улучшаться, но всё ещё сохранится на потенциально опасном уровне.

Белорусов предупредили об опасности «черного льда»

Так что рекомендации специалистов, как минимизировать риски гололёдной травмы и что делать, если падения избежать не удалось, будут не лишними, а автомобилистам стоит не забывать про опасность так называемого “чёрного льда”.

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