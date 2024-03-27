До +25°C. Синоптики предупредили белорусов о "самом жарком дне марта". Где и когда?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 27.03.2024 16:46 , Обновлено: 27.03.2024

В Беларуси в ближайшие дни ожидается тёплая погода. Воздух в отдельных районах прогреется до +17, а где-то и вовсе приблизится к своим рекордным мартовским значениям. Вместе с этим не стоит забывать про зонт — синоптики пообещали дожди и даже грозы.

В четверг, 28 марта, на большей части Беларуси сохранится влияние тёплых воздушных масс. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Только днём по юго-западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-восточный, южный порывистый, местами сильный порывистый. Ночью температура составит от 0°С до +7°С, днём – от +11°С до +17°С.

В пятницу, 29 марта , на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман, сообщили в Белгидромете. Ветер южный с переходом на западный порывистый. Ночью будет от +4°С до +9°С, днём воздух прогреется до +15°С.

В субботу, 30 марта республику ожидает переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу страны пройдут кратковременные дожди. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от +1°С до +8°С, днём — от +13°С по северу до +22°С по юго-западу страны.

А в воскресенье, 31 марта, на территории Беларуси будет распространяться гребень тепла. Это значит, что температура воздуха по югу страны может достигнуть +25°, рассказали в Telegram-канале “Надвор’е”.

Ранее Telegraf.news писал, что специалисты Белгидрометцентра рассказали об “устойчивой тенденции потепления” климата и объяснили, какие экстремальные погодные явления, связанные с этим процессом, в ближайшие годы станут для Беларуси новой нормой.

Синоптики рассказали, каких экстремальных погодных условий ждать из-за «устойчивого потепления климата» в Беларуси