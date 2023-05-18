Чиновники рассказали, что такое дополнительные услуги ЖКХ и могут ли белорусы за них не платить

Опубликовано: 18.05.2023 07:49 , Обновлено: 18.05.2023

В извещениях на оплату жилищно-коммунальных услуг белорусов помимо графы с основными услугами (за воду, отопление, канализацию и так далее) есть графа "Дополнительные услуги". В них включена оплата за ТВ-программы,техобслуживание домофонов и камер видеонаблюдения, и итоговая сумма порой набегает немалая, существенно "утяжеляя" жировку. Что ещё относится к дополнительным услугам ЖКХ, как они должны оплачиваться и могут ли белорусы за них не платить? Объяснил заместитель гендиректора по идеологической работе гособъединения«Минское городское жилищное хозяйство» Андрей Новик.

Как пояснили в ЖКХ Минска, к допуслугам относятся:

установка и обслуживание домофонов

установка и обслуживание систем видеонаблюдения за жилым домом и придомовой территории

организация работы и содержания вахтёров в многоквартирном жилом доме

аренда и замена напольных грязезащитных напольных ковровых покрытий

благоустройство придомовых территорий элементами озеленения и их дальнейшее содержание

В ЖКХ подчеркнули, что плату за все дополнительные услуги с жильцов могут взимать только при условии его добровольного согласия и заключения соответствующего договора, и заставить за них платить жильца без его согласия не могут.

“Любой участник совместного домовладения вправе отказаться от получения дополнительных жилищно-коммунальных услуг. Понуждение к оказанию дополнительных услуг, а также предъявление платы за них без договора является нарушением действующего законодательства”, - заявил Новик.

При этом он подчеркнул, что эта норма касается не только государственных организаций, но и всех форм собственности.

Работники ЖКХ пообещали ходить по домам минчан. Зачем?

Ранее Телеграф рассказывал, что работники минского ЖКХ пообещали этой весной ходить не только по дворам, но и по домам минчан - для осмотра жилых домов, административных и производственных зданий, сооружений. Там рассказали, что именно планируют проверить.