Работники ЖКХ пообещали ходить по домам минчан. Зачем?
В официальном телеграм-канале минского ЖКХ объявили о начале весеннего осмотра жилых домов, административных и производственных зданий, сооружений. Что именно планируют проверить?
Как отметили в тг-канале, главные цели осмотра:
- «обеспечить сохранность и эксплуатационную надежность зданий Минска;
- найти «дефектные участки конструктивных элементов и инженерных систем зданий и сооружений, элементов благоустройства придомовых территорий;
- «предотвратить аварийные ситуации»;
- «уточнить объемы работ по текущему ремонту зданий, в том числе при подготовке их к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 года».
Исходя из этого работники ЖКХ намерены проверить состояние:
- дымовых и вентиляционных каналов;
- фасадов, крыш, входных групп, элементов отделки фасадов, парапетных ограждений;
- технические этажи и чердачные помещения;
- групповых приборов учета электрической энергии, систем автоматического управления управления освещением лестничных клеток.
Кроме того, внимание должны обратить и на состояние детских и спортивных площадок. Сотрудники ЖКХ пообещали отмечать недостатки и неисправности в актах осмотра, и «устранять их немедленно», а если это невозможно, «оградить или демонтировать оборудование».
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