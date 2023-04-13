Работники ЖКХ пообещали ходить по домам минчан. Зачем?

Опубликовано: 13.04.2023 09:31 , Обновлено: 13.04.2023

В официальном телеграм-канале минского ЖКХ объявили о начале весеннего осмотра жилых домов, административных и производственных зданий, сооружений. Что именно планируют проверить?

Как отметили в тг-канале, главные цели осмотра:

«обеспечить сохранность и эксплуатационную надежность зданий Минска;

найти «дефектные участки конструктивных элементов и инженерных систем зданий и сооружений, элементов благоустройства придомовых территорий;

«предотвратить аварийные ситуации»;

«уточнить объемы работ по текущему ремонту зданий, в том числе при подготовке их к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 года».

Исходя из этого работники ЖКХ намерены проверить состояние:

дымовых и вентиляционных каналов;

фасадов, крыш, входных групп, элементов отделки фасадов, парапетных ограждений;

технические этажи и чердачные помещения;

групповых приборов учета электрической энергии, систем автоматического управления управления освещением лестничных клеток.

Кроме того, внимание должны обратить и на состояние детских и спортивных площадок. Сотрудники ЖКХ пообещали отмечать недостатки и неисправности в актах осмотра, и «устранять их немедленно», а если это невозможно, «оградить или демонтировать оборудование».

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