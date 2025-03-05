До +20°С. Синоптики предрекли "апогей тепла" белорусам. Когда ждать "тропических воздушных рек" и ветра до 19 м/c?

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Опубликовано: 05.03.2025 15:08 , Обновлено: 05.03.2025

Только пришла календарная весна в Беларусь, как погода решила удивить белорусов после сильных февральских морозов. Так, синоптики спрогнозировали "апогей тепла" с температурами до +20°С в первой декаде марта. Впрочем, сопутствовать "тропическим воздушным рекам" будет ветер до 19 м/с.

По [link href=“https://t.me/meteovibe/5738” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Telegram-канала “Метеовайб”, в четверг, 6 марта , Беларусь полностью попадет под влияние обширного антициклона с центром над Черным морем. Существенных осадков при этом ждать белорусам не стоит, только ночью по северо-востоку Витебщины пройдут небольшие дожди.

Скриншот: Telegram-канал "Метеовайб"

“По северной, северо-западной периферии АЦ [антициклона] к нам потекут тропические воздушные реки с акватории Средиземного моря, поэтому температурный фон заметно повысится. Поможет дневному прогреву уменьшение облачности и обилие солнца”, - рассказали в “Метеовайбе”.

По его данным, “аномальное тепло” будет сопровождать западный ветер с порывами до 15-19 м/c по центру и северо-востоку страны. По температуре воздуха специалисты спрогнозировали такую картину: ночью - +1..+7°C, холоднее по юго-западу, а днем - +10..+17°С, по югу, юго-западу Республики местами - до +18..+19°С. В Минске же, по информации “Метеовайба”, 6 марта ночью будет +4..+6°С, в дневное время - +14..+16°С без осадков.

Скриншот: Telegram-канал "Метеовайб"

А вот Telegram-канал Nadvorie [link href=“https://t.me/nadvorie/17233” target=“_blank” rel=“noopener”] написал [/link], что днем 6 марта в Беларуси воздух может прогреться до +18..+20°С, если не помешает облачность. По информации специалистов, в четверг адвекция тепла “достигнет своего апогея”.

[info_b]Адвекцией тепла (или же холода) в метеорологии называют перенос тепла воздушными массами.[/info_b]

Приход теплой тропической воздушной массы в Беларусь / Скриншот: Telegram-канал Nadvorie

Между тем, Белгидромет на 6 марта [link href=“https://pogoda.by/information/news/23073” target=“_blank” rel=“noopener”] объявил [/link] оранжевый уровень опасности из-за усиления западного ветра порывами 15-18 м/с во многих районах страны и в Минске. По температуре специалисты на четверг спрогнозировали такую картину: минимальная ночью - +1..+7°С, максимальная днем - от +10°С по северо-востоку до +18°С по югу Республики.

В Белгидромете тоже считают, что в этот день - преимущественно без осадков, только жителям северного региона стоит ждать небольших дождей местами.

Прогноз погоды на 7 и 8 марта от Белгидромета

По [link href=“https://pogoda.by/information/news/23070” target=“_blank” rel=“noopener”] прогнозу [/link] синоптиков, в пятницу, 7 марта, и субботу, 8 марта, в Беларуси сохранится влияние теплых воздушных масс. 7 марта , по данным Белгидромета, осадков не будет, но в отдельных районах по северо-востоку страны стоит ждать сильный порывистый ветер. Ночью температура воздуха составит -1..+4°С, а днем - от +9°С по северо-востоку до +18°С по юго-западу Беларуси.

И 8 марта зонтики вряд ли пригодятся - без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны - слабые туман и гололед, зато ветер уже неустойчивый от слабого до умеренного. По информации Белгидромета, ночью столбик термометра закрепится на отметке -2..+3°С, а днем будет от +9°С по северо-востоку до +18°С по юго-западу Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что на просторах TikTok в конце февраля белорусы стали публиковать ролики с подснежниками, которые нашли в разных уголках страны. Так, первоцветы уже распустились как минимум в Бресте, Слуцке, Бобруйске и Островце. Правда, многие в комментариях заверили, что видели их и в других местах.

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