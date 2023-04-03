Как в Беларуси похоронить умершего домашнего питомца и не получить штраф

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Опубликовано: 03.04.2023 12:38 , Обновлено: 16.05.2023

Владелец любого домашнего животного, будь то огромный лабрадор или маленький котенок, рано или поздно сталкивается с проблемой: где похоронить умершего питомца и как это сделать по закону, чтобы не схлопотать штраф.

На днях портал Newgrodno.by опубликовал серию фотографий со стихийного кладбища домашних питомцев в одном из лесных массивов под Гродно (полностью материал можно почитать по ссылке). Впрочем, подобные, по сути, нелегальные захоронения есть во многих крупных городах. Так, в Минске подобные кладбища есть в Уручье, а также у Чижовского кладбища.

Чаще всего на подобных кладбищах можно увидеть самодельные памятники, однако все чаще встречаются капитальные памятники, сделанные на заказ в похоронных бюро. Однако, и те, и другие являются, с точки зрения белорусского законодательства, нарушением.

Вопрос о том, чтобы открыть официальное кладбище домашних животных в Беларуси поднимается регулярно, но до сих пор ни одного подобного кладбища нет. По сути, у белорусов, столкнувшихся с этой проблемой, есть только два легальных пути – кремировать умершего питомца или отдать его на скотомогильник для захоронения в яме Беккари.

Штраф до 1110 рублей грозит белорусам за могилку питомца в неположенном месте

Как пояснили в Минской городской ветеринарной станции, при захоронении умерших питомцев должны соблюдаться «требования к условиям захоронения и уничтожения трупов животных, регламентированные ветеринарно-санитарными правилами захоронения и уничтожения трупов животных, продуктов животного происхождения, не соответствующих требованиям ветеринарно-санитарных правил». Они были утверждены Постановлением Совета министров от 29.08.2013 № 758 и обязательны как для юридических, так и физических лиц.

По действующим правилам запрещается не только выбрасывать трупы животных в водоемы и в лесных массивах, но и в мусорные контейнеры для обычных бытовых отходов. Вывозить трупы животных на мусорные полигоны, специально не предназначенные для их захоронения или уничтожения, также запрещено. За это можно получить штраф от 10 до 30 базовых величин (до 1110 рублей на сегодня) по статье 16.29 Кодекса об административных правонарушениях.

Куда обращаться в случае смерти питомца?

В Минске в случае смерти питомца можно обратиться на предприятие «Экорес» или в «Фауну города», которые также оказывают платные услуги по кремации животных. Цена рассчитывается на килограмм веса животного. Если владелец питомца хочет получить прах, ему придется доплатить отдельно за пластиковый контейнер, экобокс или ритуальную урну. Утилизация трупа животного в биотермической яме обойдется дешевле.