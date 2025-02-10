До -18°С. Синоптики пообещали белорусам "самую холодную ночь". Где и когда?

Опубликовано: 10.02.2025 15:42 , Обновлено: 11.02.2025

После аномально тёплого января в Беларусь снова вернулась зима. Синоптики тематического канала Nadvorie пообещали некоторым жителям Республики "самую холодную ночь" в течение ближайших пяти суток, которая случится с 15 на 16 февраля. Кроме того, специалисты рассказали о ночных минимумах, зафиксированных с воскресенья на понедельник.

Согласно предварительному прогнозу, самая холодная ночь ждёт нас с субботы на воскресенье, с 15 на 16 февраля. Если верить канадской модели GEM, которая, по словам специалистов Nadvorie, чаще всего оказывается правдивой, морозы достигнут отметки -15…-18°С. Произойдёт это по востоку Беларуси. В то же время в остальных регионах синоптики пообещали более высокую температуру — в среднем до -10°С.

“В общем, в ближайшие две недели почти на всей территории Европы холодно. В Беларуси на 4-6°С ниже нормы”, — отметили специалисты.

Тем временем минувшей ночью, с 9 на 10 февраля, в Республике также было весьма прохладно. По данным Белгидромета, минимальную температуру воздуха приборы зафиксировали в столичном микрорайоне Уручье — -13,4°С. Однако, по информации синоптиков Nadvorie, в аэропорту “Минск-2” и вовсе наблюдали все -16°С.

“Ориентировочно Беларусь будет пребывать в тыловой части циклона до 18 февраля. Периодически будет идти снег. Холодно, днём -4..-7°С, ночью температура будет опускаться до -10..-14°С, в отдельных низких местах до -16°С”, — заверили синоптики.

Ранее Telegraf.news писал, что синоптики предупредили белорусов о приближении к нашему региону «мощнейшего блокирующего антициклона», который получил название «Эльвира». Благодаря ему на протяжении как минимум недели на территории страны совсем не ожидается осадков и должна установиться солнечная, но по-февральски морозная погода.

Синоптики пообещали белорусам неделю без снегопадов и «много солнца» от «бескрайней Эльвиры». Где ждать морозы до -14°С?