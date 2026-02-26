До +14°С. Синоптики пообещали белорусам весну в последние дни зимы

Опубликовано: 26.02.2026 14:45 , Обновлено: 26.02.2026

"Весна попробует свои силы", - так описали общую синоптическую картину в Беларуси в последние дни уходящей зимы специалисты. Несмотря на то, что по ночам ещё будет сохраняться приличный минус (под утро местами до -16°С), днём на этих выходных воздух кое-где прогреется до вполне весенних значений - до +14°С.

Авторы тематического Telegram-канала @nadvorie объяснили, что уже завтра днём территория Беларуси откажется в обширном тёплом секторе циклона, центр которого расположился над Финляндией. В результате к нам начнет поступать тепло с юго-запада Европы и в целом заметно потеплеет.

Если в ночь на 27 февраля синоптики Белгидромета пообещали белорусам от -2..-3°С на западе до суровых -16°С при прояснениях на Витебщине, то уже в выходные в прогнозе в отдельных районах на северо-западе страны даже ночью будет сохраняться плюсовая температура - до +3°С (впрочем, юго-востоку придётся ещё потерпеть ночные минусы - там в ночь на 28 февраля прогнозируют ещё до -9°С).

Тем не менее, в целом последний день календарной зимы, по данным @nadvorie, порадует белорусов весенним вайбом: днём в среднем по стране +5..+8°С, по югу - до +10..+14°С .

Впрочем, погода на стыке зимы и весны будет оставаться традиционно неустойчивой. По расчётам Белгидромета, 28 февраля местами по стране даже пройдут небольшие кратковременные осадки - мокрый снег, переходящий в дождь. Не исключена вероятность слабых туманов, а проблем автомобилистам добавит гололедица, так что торопиться со сменой шин пока точно не стоит.

Напомним, в Беларуси, согласно Правилам дорожного движения, автовладельцы имеют право сменить зимнюю резину на летнюю уже с 1 марта. Однако и Госавтоинспекция, и эксперты не рекомендуют делать это до наступления определенных условий. Когда на самом деле можно “переобуться”?

Когда белорусам менять зимние шины на летние? ГАИ и автоэксперты посоветовали не спешить в марте