До -14°С и метели. Синоптики назвали самую холодную ночь нынешнего «типичного» марта в Беларуси

📷 Фото

Опубликовано: 17.03.2025 09:02 , Обновлено: 17.03.2025

Как долго продлится в Беларуси вторжение холодного воздуха, начавшееся в минувшую пятницу и принесшее в страну мартовские снегопады, и когда белорусам ждать десятиградусных ночных морозов? Журналисты Telegraf.news изучили прогнозы разных специалистов, чтобы узнать, когда вернётся весеннее тепло.

Известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов назвал установившуюся с конца прошлой недели погоду, когда температура воздуха резко упала на 8-10 градусов, “типичным мартом”.

“Апрельская увертюра весны пока закончилась и будет нормальная, типичная мартовская погода. Средняя температура воздуха приблизится к своей климатической норме, как и положено для этого времени года”, - рассказал специалист в эфире гостелеканала ОНТ.

Однако нынешнее похолодание, по словам Рябова, будет недолгим. По его прогнозу, уже с середины этой недели температура “начнёт постепенно повышаться”, а во второй половине недели заметно потеплеет благодаря приходу более теплых воздушных масс. К выходным, по словам Рябова, очередной “погожий антициклон” приведёт к тому, что температура поднимется до десятиградусных значений со знаком “плюс”: до +13°C в середине дня в субботу, 22 марта, и от +11 до +14°C в воскресенье, 23 марта.

По данным Telegram-канала @nadvorie, самое холодное время в рамках нынешнего похолодания придётся на ночь с понедельника на вторник, 18 марта . Согласно данным канадской модели прогнозирования GEM, по югу Беларуси температура может опуститься до -8..-12°С, в отдельных местах - до -14°С .

Авторы Telegram-канала о погоде «Метеовайб» пояснили, что причиной похолодания в Беларуси стала арктическая неустойчивая воздушная масса, которая, согласно последним расчетам, доберется 18 марта даже до акватории Черного моря.

“Ночью под влиянием фронтального раздела на большей части территории пройдет непродолжительный снег, слабая метель и сформируется небольшой снежный покров на остальной части республики, которую волновой циклон обошел стороной. Днем влияние фронта скажется лишь на юго-востоке, а на остальной территории местами пройдет кратковременный снег, слабая метель. Местами на дорогах гололедица”, - дали свой прогноз специалисты.

Они также предупредили о возможном усилении северного ветра, порывы которого местами могут достигать 15 м/с.









В оперативном прогнозе Белгидромета также пока фигурируют серьёзные ночные минусы из-за того, что Республика окажется в очередной зоне фронтов:

во вторник, 18 марта , утром и днем на большей части страны синоптики спрогнозировали снег, мокрый снег, днем по западу с дождем; минимальная температура ночью - до -4..-10°С (при прояснениях - до -13°С ), максимальная днем - в диапазоне от -1 до +6°С;

, утром и днем на большей части страны синоптики спрогнозировали снег, мокрый снег, днем по западу с дождем; минимальная температура ночью - до -4..-10°С (при прояснениях - ), максимальная днем - в диапазоне от -1 до +6°С; в среду, 19 марта , кратковременный мокрый снег с дождём, ночью до -4..+1°С, днем - до +3..+10°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, что из-за непогоды белорусская Госавтоинспекция призвала автомобилистов к особой осторожности за рулём в этот понедельник, а некоторым предложила и вовсе отказаться сегодня от поездок на личном транспорте.

«Лучше отказаться от поездок» — ГАИ предупредила белорусов о «внезапном изменении» состояния дорог