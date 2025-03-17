«Лучше отказаться от поездок» - ГАИ предупредила белорусов о «внезапном изменении» состояния дорог

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Опубликовано: 17.03.2025 07:50 , Обновлено: 17.03.2025

Белорусская Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погодных условий: по всей территории Республики синоптики спрогнозировали на понедельник мокрый снег, дождь, гололедицу, местами - усиление ветра порывами до 15-18 м/с. В связи с этим инспекторы призвали автомобилистов к особой осторожности за рулём, а некоторым предложили и вовсе отказаться сегодня от поездок на личном транспорте.

Поскольку в ночь с воскресенья на понедельник в некоторых регионах Беларуси температура воздуха опустилась ниже нуля, а часть страны накрыли снегопады, 17 марта на отдельных участках дорог, по прогнозам специалистов, ожидается ухудшение обстановки.

“Водителям следует учитывать, что сочетание таких факторов может приводить к внезапному изменению состояния проезжей части на разных участках маршрута”, - заявили в МВД Беларуси.

Тем, кто уже успел “переобуться” на летнюю резину, в ГАИ рекомендовали “отказаться от поездок в снегопад и гололедицу”. Такую же рекомендацию дали пешеходам, передвигающимся на средствах персональной мобильности, и велосипедистам.

[info_b]Напомним, последним передвигаться по дорогам в условиях снегопада или гололедицы и вовсе запрещено Правилами дорожного движения (пункт 153.4). За это инспекторы могут оштрафовать велосипедиста на 1 базовую величину (сегодня это 42 рубля). [/info_b]

Тем же автомобилистам, которые всё же рискнуть в непогоду выехать на дорогу, в ГАИ дали несколько практических советов:

придерживаться безопасной скорости, дистанции и бокового интервала;

выбирать “сдержанный” тип вождения и отказаться от резких маневров;

ускоряться, тормозить и вращать руль плавно, чтобы не уйти в занос;

особую осторожность проявлять на закруглениях дорог, мостах, путепроводах, пешеходных переходах - в этих местах чаще образуется наледь;

на открытых продуваемых участках местности держать руль двумя руками и быть готовым к внезапным порывам ветра.

Ранее Telegraf.news рассказал, что поскольку начало марта выдалось в Беларуси по-настоящему тёплым, многие автовладельцы уже начали менять зимнюю резину на летнюю. Но стоит ли спешить? Журналистка Telegraf.news спросила опытного автоинструктора из Минска Дмитрия Ярмолинского, каких критериев стоит придерживаться белорусам, чтобы понять, когда действительно пора “переобувать” автомобиль.

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