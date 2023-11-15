До -12°С. Синоптики рассказали, когда в Беларуси «вдарят первые ощутимые морозцы»

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Опубликовано: 15.11.2023 08:24 , Обновлено: 15.11.2023

Синоптики предупредили белорусов о предстоящем похолодании и первых серьёзных минусовых температурах. Уже на этой неделе, впервые в этом осеннем сезоне, не только ночная, но и среднесуточная температура на значительной территории страны будет ниже 0°С.

Существенное похолодание Беларуси предрек Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), сообщил телеграм-канал о погоде «Надвор’е». По словам автором канала, “первые ощутимые морозцы вдарят” по Беларуси в ночь с четверга на пятницу, с 16 на 17 ноября.

“Температура в стране опустится до -3..-6°С. И, думаю, уже с пятницы среднесуточная температура на значительной территории Беларуси будет ниже 0°С” , - написали авторы телеграм-канала.

Судя по численной модели прогноза ECMWF, на следующей неделе похолодание в Беларуси лишь усилится: температура опустится до -5..-10°С, а в северных районах страны и вовсе до -12°С.

“Прогнозирует, что такой режим погоды сохранится до следующего четверга (23 ноября), как минимум”, - сообщили специалисты.

[info_b]Кто такие ECMWF и почему они делают прогноз для Беларуси?

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) — независимая межправительственная организация, поддерживаемая большинством стран Европы. Она базируется в трех местах: Шинфилд-парк, Рединг, Великобритания; Болонья, Италия; и Бонн, Германия. Организация управляет одним из крупнейших суперкомпьютерных комплексов в Европе и крупнейшим в мире архивом численных данных о прогнозировании погоды.

ECMWF старается предоставлять точные среднесрочные прогнозы погоды для всей Земли на срок до 15 дней и сезонные прогнозы на срок до 12 месяцев.[/info_b]

В свою очередь Белгидромет также сообщил о приближающейся холодной неустойчивой воздушной массе со Скандинавии, которая, предположительно, доберётся до Беларуси к пятнице, 17 ноября, и принесёт похолодание.

На четверг, 16 ноября , Белгидромет спрогнозировал снег и мокрый снег с дождём для большей части страны, а также слабые туманы и гололедицу на дорогах. Температура воздуха, по прогнозу белорусских синоптиков, ночью по северу страны опустится до -3°С, по юго-востоку - до +6°С. Днём будет в среднем -1..+6°С. Аналогичную погоду Белгидромет спрогнозировал и на пятницу, 17 ноября : кратковременные снег и мокрый снег с дождем, ночью -5..+2°С, днем не более -2..+5°С.

Ранее Телеграф сообщил, что в связи с появлением в ночные и утренние на отдельных участках дорог страны гололедицы некоторым белорусам может посчастливиться поучаствовать в “Дне жестянщика”.

Белорусов предупредили о приближении «Дней жестянщика». Где и когда?