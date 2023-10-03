До 12 лет тюрьмы. Милиция предупредила о "специальном мероприятии" в домах белорусов с 9 по 13 октября

Опубликовано: 03.10.2023 16:57 , Обновлено: 03.10.2023

В Беларуси с 9 по 13 октября пройдет специальное комплексное мероприятие «Арсенал», в рамках которого можно будет сдать оружие и боеприпасы без последствий. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома. Впрочем, нарушители могут попасть даже в тюрьму.

Согласно предоставленной информации, в этот период сотрудники милиции проверят условия и законность хранения оружия и боеприпасов, а также соблюдение сроков продления действия разрешения на его хранение и ношение.

В ГУВД Мингорисполкома уточнили, что в «случае обнаружения нарушений или противопоказаний к дальнейшему владению оружие будет изыматься, а его владелец будет привлечен к ответственности».

[info_b]Согласно статье 295 Уголовного кодекса РБ преступлением является: незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств.

Минимальное наказание за нарушение: исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет со штрафом или без штрафа.

За повторное нарушение - срок тюрьмы может вырасти до 10 лет.

Максимальный срок лишения свободны по указанной статье составляет двенадцать лет (если преступление совершено группой лиц).[/info_b]

Кстати, летом в милиции рассказали, по каким параметрам они определяют: является нож холодным оружием или нет? Может ли так случится, что на кухне, н зная того белорусы могут хранить опасное оружие? И как за это могут наказать?

По словам экспертов, определить, является ли нож холодным оружием, можно по таким параметрам: длине, толщине (обуха) клинка, расположению острия по отношению к обуху (свыше 5 мм — не оружие) и наличию на рукояти защитного устройства (гарды — ограничителя) от соскальзывания руки при ударе.

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