До 10 сантиметров. Синоптики объявили из-за снегопада оранжевый уровень опасности в двух областях Беларуси

Опубликовано: 22.11.2024 14:19 , Обновлено: 22.11.2024

Специалисты Белгидромета объявили на субботу, 23 ноября, оранжевый уровень опасности из-за сильного снега. Правда, предупреждение о "неблагоприятном метеорологическом явлении" выписали лишь для двух областей Республики — Гомельской и Могилёвской. Речь идёт о снегопадах, которые ожидаются этой ночью.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси добавили, что, помимо сильных осадков, в этих регионах возможны “налипание мокрого снега” и гололедица, поэтому жителям Гомельщины и Могилёвщины нужно быть крайне осторожными на дорогах.

Тем временем по информации специалистов тематического канала Nadvorie, эти две области окажутся на “холодной стороне циклона”, где (к счастью или к сожалению) осадки выпадут в виде мокрого снега. По словам синоптиков, к утру здесь “должно нападать порядочно” — от 7 до 10 сантиметров.

При этом на остальной части территории Беларуси “снега особо не выпадет”, максимум 1-2 сантиметра, а в Минске и некоторых районах западнее — “вообще 0”, отметили специалисты.

Чего ждать на выходные?

Что по погоде на выходные, 23 и 24 ноября, её уже будут формировать неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. Как следствие, ожидается облачная с прояснениями погода, с кратковременным мокрым снегом.

В то же время синоптики Белгидромета предупредили об усилении ветра: по западу Беларуси он может стать сильным порывистым. Также сохранится опасность налипания мокрого снега и гололедицы на дорогах, а вот температура продолжит понижаться: до 0..-7°С ночью и до -2..+3°С днём в субботу и, соответственно до -6..+1°С и -2..+3°С в воскресенье.

Ранее Telegraf.news рассказал, как следует вести себя водителям и пешеходам в условиях гололедицы и после первых мокрых снегопадов. В таких погодных условиях коэффициент сцепления колес с дорожным покрытием существенно снижается, тормозной путь увеличивается и легко потерять управление авто.

ГАИ Минска рекомендовала водителям не совершать эти манёвры после первого снега. От чего попросили отказаться пешеходов?