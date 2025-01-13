До -10°С и гололёд. Синоптики предупредили белорусов о "ледяных дождях" и объявили оранжевый уровень опасности

Опубликовано: 13.01.2025 12:37 , Обновлено: 13.01.2025

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет) объявил на вторник, 14 января, оранжевый уровень опасности. В частности, синоптики предупредили о "сильном порывистом ветре", гололёде и гололедице, которые ожидаются в Минске и "во многих районах" страны.

Согласно предварительному прогнозу специалистов, всё это затронет Минск и некоторые районы Беларуси уже завтра, в Старый Новый год. Притом ожидать подобные явления можно в утреннее и дневное время, сообщили в Белгидромете. Судя по всему, после обеда погода сменит свой вектор и можно будет немного выдохнуть.

В то же время по данным специалистов тематического канала “Метеовайб”, ближе к утру 14 января к северо-западу Республики начнёт приближаться “тёплый фронтальный раздел” циклона “Дамиан”, который принесёт мокрый снег и “ледяные дожди”. Ожидается, что до конца дня его влияние распространится на большую часть территории страны.

Что по температуре?

Синоптики Белгидромета сообщили, что во вторник, 14 января, будет преобладать облачная погода с прояснениями. Ночью по северу, утром и днём по большей части Беларуси пройдут осадки в виде снега, переходящего в дождь. Минимальная температура воздуха в тёмное время суток будет колебаться в пределах -2..-7°С, при прояснениях — до -10°С. Днём же столбик термометра поднимется до отметки -4..+1°С.

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Чего ждать от погоды в ближайшие дни?

В среду, 15 января, по данным синоптиков, будет также облачно с прояснениями. Днём во многих районах страны ожидаются небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможен гололёд и слабый туман, на дорогах гололедица. В тёмное время суток воздух прогреется до -4..+1°С, днём — до -1..+3°С.

В четверг, 16 января, будет в основном облачно. Ночью местами по северу пройдут небольшие кратковременные осадки, утром и днём на большей части Республики ожидается всё тот же мокрый снег. Местами синоптики спрогнозировали гололёд, ночью и утром слабый туман. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха после заката составит -3..+2°С, а днём — 0..+4°С.

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