До 10 лет тюрьмы. КГК предупредил белорусов об опасности таких доверенностей

Опубликовано: 26.08.2024 13:42 , Обновлено: 26.08.2024

В Комитете государственного контроля (КГК) предупредили белорусов об опасности составления доверенной на иностранцев за границей. Такая процедура может закончиться возбуждением уголовного дела на родине.

Как сообщили в КГК, ведомство получило информацию о белорусах, которые за границей “за незначительное денежное вознаграждение” составляют доверенности на иностранцев. В этих документах содержатся персональные данные, с помощью которых можно открыть счет в иностранном банке, получить банковскую карту, оформить SIM-карты и даже получить доступ к деньгам.

Все это может, продолжили в ведомстве, использоваться в преступных целях: мошенничестве, торговле наркотиками, подготовке и совершении терактов.

При распространении реквизитов банковской карты, оформленной на свое имя, человека могут привлечь к уголовной ответственности за незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов (ст. 222 УК Беларуси).

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За изготовление в целях сбыта либо сбыт поддельных банковских платежных карточек, иных платежных инструментов и средств платежа, а также за незаконное распространение реквизитов банковских платежных карточек либо аутентификационных данных грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет (ч. 1 ст. 222 УК).

А если правонарушение совершено повторно, либо организованной группой, либо в особо крупном размере, то можно оказаться в тюрьме на срок от 3 до 10 лет.

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Ранее Telegraf.news сообщал, что в Молодечно Минской области 16-летний школьник вместе со своим другом попросил прохожего разменять им 100 рублей. Обмен состоялся, однако позже в отношении парня возбудили уголовное дело за мошенничество.

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Также мы писали, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков во время рабочего визита в Могилев 15 августа распорядился отправить сотрудников главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД “для практической помощи” на Могилевщину.

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