“Давно таких не было” - Синоптики предупредили белорусов о “бурном циклоне” с метелями в начале февраля

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Опубликовано: 30.01.2024 14:52 , Обновлено: 30.01.2024

Синоптики предупредили белорусов о скором приходе очередного циклона из северной Атлантики. По их прогнозам, циклон "получится бурный" и накроет Польшу, Украину, Румынию, Молдову и даже север Турции сильными ветрами с порывами до 26-28 м/с (что равнозначно 100 км/ч). Посмотрели, какую погоду он принесёт в Беларусь.

Как пояснили авторы телеграм-канала о погоде “Надвор’е”, циклон “Н” примерно в пятницу, 2 февраля, придёт в Беларусь из Исланди через Норвегию, Швецию, Финляндию и северо-запад России.

“Бурный циклон получится. Давно таких не было”, - отметили специалисты, рассказав, что 4 и 5 февраля порывы ветра в тыловой его части могут достигать 20–25 м/с.

Впрочем, Беларусь, судя по прогнозам, сделанным на основе численной модели ECMWF, окажется ближе к центру циклона.

“Поэтому у нас на счет ветра спокойнее. В воскресенье дождь при +2..+5°С с переходом в мокрый снег, местами весьма интенсивный. В понедельник с понижением температуры до -2..-4°С снег и метели”, - предупредили специалисты.

Какой будет погода в Беларуси с 31 января по 2 февраля?

Пока же, судя по краткосрочному прогнозу Белгидрометцентра, погода в Беларуси будет обусловлена влиянием малоактивного фронтального раздела. На среду, 31 января , синоптики объявили жёлтый уровень опасности по всей стране из-за гололедицы, а также предупредили о слабых туманах и небольших кратковременных дождях. Температура будет колебаться от -5°С до +1°С ночью и от +1°С до +6°С днем.

В четверг, 1 февраля , по прогнозу Белгидрометцентра, в страну с Западной Европы придут атмосферные фронты, которые принесут мокрый снег с дождем. Слабые туман и гололедица на дорогах сохранятся, а температура сохранится на уровне предыдущего дня: ночью -4..+2°С, днем -1..+5°С.

В этот день, по прогнозам белорусских синоптиков, начнут дуть сильные порывистые ветра по западу страны, а в пятницу, 2 февраля , его ощутят и жители других районов республики. Температура сохранится на уровне предыдущего дня, по-прежнему будут слабые туманы и гололед, ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег.

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси с конца января вступили в силу законы и постановления, которые регулируют правила сбора «второстепенных лесных ресурсов». В них входят, кроме пней и веток: березовый сок, грибы и ягоды.

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