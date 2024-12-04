Парламент одобрил отправку данных о посылках белорусов милиции. Какие попадут в госбазу?

Опубликовано: 04.12.2024 16:18 , Обновлено: 04.12.2024

Палата представителей Национального собрания Беларуси 4 декабря в первом чтении приняла законопроект об изменении действующего закона "О почтовой связи". В числе прочего документ предполагает создание в стране единой автоматизированной системы учета и хранения данных о почтовых отправлениях.

Как пояснили в Палате представителей, данный законопроект призван помочь уполномоченным госорганам вычислять среди почтовых отправлений запрещенные предметы и вещества.

Для этого национальный оператор почтовой связи - Белпочта - обязана будет создать и обеспечивать работу единой автоматизированной системы учета и хранения данных о перемещении почтовых отправлений. В эту систему, судя по озвученной пресс-службой правительствам информации, будут стекаться данные о почтовых отправлениях, принятых операторами почтовой связи от своих клиентов.

После окончательного согласования данного законопроекта и его подписания президентом Беларуси, операторы почтовой связи обязаны будут не только передавать Белпочте определённую информацию о почтовых отправлениях (каких именно и в каком объёме - станет понятно после опубликования текста закона), но и обеспечивать круглосуточный доступ к системе учета органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

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