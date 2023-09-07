Да здравствует 41 августа? Синоптики пообещали белорусам на выходных до 28°С, но не всем

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 07.09.2023 14:39 , Обновлено: 07.09.2023

Лето прошло, однако тепло, на радость многим, все еще остается в Беларуси. Судя по прогнозу погоды, 8-10 сентября будет лишь на календаре, а на деле наступит 39-41 августа. Рассказываем, где воздух прогреется до целых 28 градусов, а где температура составит только +19°С. А нужно ли доставать дополнительное одеяло ближе к ночи с пятницы по воскресенье?

Так, специалисты Белгидромета рассказали, что погоду в Беларуси 8 сентября определит “малоподвижный антициклон”. Возможно, на небе вы увидите “небольшую облачность”. В основном по Беларуси, без дождей.

Кстати, ночью и утром кое-где улицы (и не только) может окутать слабый туман.

Что касается температуры, то ночью синоптики спрогнозировали +6..+12°С, но в отдельных районах должно быть еще холоднее — +3..+5°С. А вот днем по стране она поднимется до +19..+25°С, а по западу вообще до +27°С.

«Сушь несусветная, но…» — Белорусы рассказали, где собрали много грибов, а где «7 из 10 червивые»

Прогноз погоды на выходные 9-10 сентября

Если верить специалистам, то погода на выходных будет довольно приятной для прогулок и поездок — ни холод, ни дождь не помешают. К слову, юго-западные районы Беларуси вообще “окажутся под влиянием теплой воздушной массы средиземноморского происхождения”.

В субботу 9 сентября пообещали “слабый до умеренного” ветер . И хоть ночью температура составит от +2..+9°С а по западу до +12°С, днем должно быть +19..+25°С, по юго-западу — до +27°С.

В воскресенье, 10 сентября , по данным Белгидромета, будет еще теплее:

ночью —+3..+10°С, по западной половине местами +11..+13°С;

днем — +20..+26°С, по юго-западу — +28°С.

Но чтобы точно узнать температуру именно в вашем населенном пункте, загляните по ссылке.

Или “погуляйте” по потрясающей карте сервиса Windy.com и покрутите ползунок:

Embedded content

Кстати, ранее Телеграф писал, какой будет осень в Беларуси. Ждать ли новых погодных аномалий в сентябре и когда в страну придёт привычная прохладная и дождливая пора?

Какой будет осень в Беларуси? Синоптики рассказали, ждать ли в сентябре холодов и дождей