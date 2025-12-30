Циклон "Роман" снизит температуру до -20°C на половине Беларуси в Новый год

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Опубликовано: 30.12.2025 14:04 , Обновлено: 30.12.2025

Хорошие новости для тех, кто опасался, что снег, который белорусам щедро отсыпали в минувшие выходные, растает к Новому году и праздник снова придётся встречать в "европейском стиле". Настоящая зима задержится у нас на какое-то время и в праздники точно не придётся ностальгировать по снежным сугробам. Более того, кое-где могут стукнуть суровые двадцатиградусные морозы.

Снегопады зарядили по всей Беларуси ещё в воскресенье, 28 декабря. Последним перед напором снежной стихии сдались Брест с Гродно, где к утру 30 декабря также появился снежный покров, хоть и скромный на фоне 18-сантиметровых сугробов на востоке Беларуси.

Впрочем, по прогнозу синоптиков, снежная обстановка по всей стране до конца календарного года уже не изменится, так что совсем уже бесснежным грядущий праздник точно не будет нигде. Более того, температура в Беларуси продолжит понижаться, а 31 декабря снежка подсыплет ещё, улучшив предновогоднее настроение тем, кто скучал по снежным зимам.

Как пояснили авторы Telegram-канала “Метеовайб”, всё благодаря циклону Роман, который медленно смещается на восток, теряя свою активность. По его западной периферии сохранится адвекция арктических неустойчивых воздушных масс, что и обеспечит похолодание.

В последний день года слабую метель специалисты спрогнозировали всей стране (хотя западным районам снова достанется меньше снега), ночные морозы до -5..-10°С и не менее морозный день - до -3..-9°С.

“А в новогоднюю ночь нас ожидает сюрприз от Деда Мороза, - предупредили авторы канала. - Влияние циклона сохранится лишь по восточной половине и там будет облачно с небольшим снежком. А на западную половину страны распространит влияние антициклональный гребень, который разгонит облака на западе и в центре страны”.

Несмотря на то, что обильно снежить перестанет, это приведёт лишь к ещё большему похолоданию. При ясной погоде воздух из-за радиационного выхолаживания может охладиться до -8..-14°С, а местами по северо-западу и в центре страны столбики термометров могут показать все -15..-20°С .









В первый день нового года, 1 января, метели могут вернуться, причём больше всего снега ожидается к вечеру по западу Беларуси, то есть в Гродненской и Брестской областях. Всё из-за приближения обширного скандинавского циклона. В этот день температура ещё будет держаться сильно ниже нуля: днём -7..-12°С, по западу -1..-6°С, ночью до -15..-17°C.

А вот к следующим выходным, 2 января, ожидается кратковременное потепление - до околонулевых значений. Потепление будет сопровождаться снегопадами и метелью. Впрочем, сами выходные, согласно предварительным прогнозам, снова будут морозными. В общем, делают вывод эксперты “Метеовайба”, зима от белорусов “никуда не денется”, как минимум в первой декаде января.

Напомним, Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности до 31 декабря из-за сильной гололедицы и порывистого ветра, из-за чего МЧС Беларуси посоветовал до Нового года белорусам отказаться от поездок на личном авто.

МЧС попросило белорусов отказаться от авто до Нового года из-за двух «оранжевых» метеоявлений