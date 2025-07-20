Циклон "отползет"? Синоптики рассказали, когда дождей "станет меньше" и придет жара до +31°С

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Опубликовано: 20.07.2025 14:35 , Обновлено: 20.07.2025

На выходных Беларусь оказалась под мощными дождями. По данным метеорологов, только за 12 часов в Пружанах выпало 33 мм осадков. Что ждёт белорусов в предпоследнюю неделю июля? Закончатся ли дожди, и вернётся ли жара, чтобы наконец искупаться в водоемах, а не лужах? Посмотрели, что пообещали синоптики на ближайшую неделю.

Дождей “станет меньше”

По информации телеграм-канала о погоде в Беларуси “Метеовайб”, уже в понедельник 21 июля “дождей станет меньше”. Дело в том, что южный циклон “начнет покидать Беларусь и смещаться на запад”.

Источник: Метеовайб

Также там отметили, что “погодные условия немного улучшатся”.

Тем не менее, кратковременный дожди сохранятся на большей территории страны, местами с грозами.

“Но более интенсивные осадки сохранятся лишь по востоку страны”, — заверили в “Метеовайб”.

Источник: Метеовайб

О том, что к завтрашнему дню циклон “должен отползти с территории нашей страны на Брянскую обл. РФ” написали и в другом профильном телеграм-канале @nadvorie.

“И тогда и дождей станет троху меньше”, — также подчеркнули специалисты.

Когда придет жара до +31°С?

В свою очередь Белгидромет предоставил детальный прогноз на ближайшие три дня и даже пообещал жару.

Так, в понедельник 21 июля , согласно прогнозу синоптиков, ночью ожидается облачность с прояснениями, а днём — переменная облачность.

Кратковременные дожди пройдут преимущественно в восточных регионах;

Днём в отдельных районах возможны грозы;

Ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер будет меняться по направлению: ночью слабый, днём умеренный, а во время гроз — порывистый. Температура воздуха составит:

Период От До Ночью +12°С +17°С Днём +22°С +28°С

Во вторник 22 июля , сообщил Белгидромет, ожидается переменная облачность.

Метеорологи сообщили, что ночью осадки маловероятны, лишь кое-где на северо-востоке и юго-западе пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днём дожди охватят большую часть страны, местами они будут сильными, не исключены град и гроза.

Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман. Ветер будет умеренным с порывами во время гроз, а на юго-западе местами усилится. Температурный режим:

Ночью: +12..+19°С;

Днём: +24. .+31°С (на западе в зоне дождей +20..+23°С).

А в среду 23 июля, согласно прогнозу, преимущественно будет пасмурно. На значительной территории страны пройдут дожди, местами сильные. Вероятны грозы и град. Ветер западного направления усилится до порывистого, а в отдельных районах станет очень сильным.

Тем временем температурные показатели останутся в пределах:

Ночью: +12..+19°С;

Днём: +17..+23°С (местами до +26°С).

А что дальше?

Тем временем предварительный прогноз на вторую половину недели и выходные дал известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов. По его словам, в четверг стоит ждать:

Дожди различной интенсивности.

Влажность до 90%.

Днем +20..+26°C

Кроме того, в пятницу ожидается похолодание на северо-западе до +17°C, тогда как на юго-востоке сохранится до +24°C.

Как считает метеоролог, в субботу и воскресенье погода останется неустойчивой. Если ничего не поменяется, белорусов ждут кратковременные дожди и грозы, утренние туманы, температура: от +9°C ночью до +28°C днём.

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