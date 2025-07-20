Белорусы поделились "рекордным" урожаем лисичек, который "можно вывозить багажниками". А есть ли другие грибы?

📷 Фото

Опубликовано: 20.07.2025 12:53 , Обновлено: 12.08.2025

Грибной сезон в Беларуси в самом разгаре: соцсети заполонили фото с корзинами, вёдрами и даже багажниками, полными лисичек. Однако радуются далеко не все. Некоторым не хватает "благородных" грибов, другие же жалуются, что местами самих грибников гораздо больше, чем даров леса.

Так, мы посмотрели в группе ВК “Грибы: Грибные войска Беларуси”, каким урожаем похвастались белорусы на выходных 19-20 июля. Судя по фотографиям, больше всего повезло грибникам в Тальке Пуховичского района Минской области. Там “бьют рекорды”.

Талька. Фото Евгения Клименкова

Талька. Фото Евгения Клименков

“Можно собирать багажниками, но…”

В то же время в Вилейском районе, пишут грибник, “лисичек при желании можно собирать багажниками”. Однако кому-то “все же уже хочется благородства, которое пока что не хочет расти после интенсивных дождей”.

“Пару дубовых белых взяли, пару совсем маленьких классических оставили подрастать. Возможно, это начало нового слоя”, — рассказал белорус.

Фото Вячеслава Грищенко

“30 кг точно собрал”

В свою очередь на Дретуньском полигоне в Витебской области грибник объявил, что “лисичек очень много, 30 кг точно собрал”.

Фото: Виталий Шек

Тем временем в Радошковичах “между радушными комарами и грибниками” нашли такое богатство:

Фото Татьяны Старковой

Фото Татьяны Старковой

Фото Татьяны Старковой

Фото Татьяны Старковой









А вот что собрали в Бобруйске. Говорят, там “лисичек очень много”, а людей почти нет.

Фото Татьяны Белой

Бобруйск. Фото Анатолия Дикуна

Несметное количество лисичек собрали и в Найденовичах Столбцовского района. А вот, по словам белоруски, “боровиков нет”.

Фото Евгении Вусик

“Грибников очень много, а вот грибов не очень”

А вот в Гродненской области ситуация, кажется, совсем другая.

“Где-то 50 км по Гродненской трассе. В данном лесу 2 раз . Грибников очень много. А вот грибов не очень. Бегал много как собака изучал лес. Лисички есть, но точечно. С двух мест литров восемь. А так вроде и места не плохие, а пусто”, — сообщил грибник.