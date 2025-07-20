Белорусы поделились "рекордным" урожаем лисичек, который "можно вывозить багажниками". А есть ли другие грибы?
Грибной сезон в Беларуси в самом разгаре: соцсети заполонили фото с корзинами, вёдрами и даже багажниками, полными лисичек. Однако радуются далеко не все. Некоторым не хватает "благородных" грибов, другие же жалуются, что местами самих грибников гораздо больше, чем даров леса.
Так, мы посмотрели в группе ВК “Грибы: Грибные войска Беларуси”, каким урожаем похвастались белорусы на выходных 19-20 июля. Судя по фотографиям, больше всего повезло грибникам в Тальке Пуховичского района Минской области. Там “бьют рекорды”.
“Можно собирать багажниками, но…”
В то же время в Вилейском районе, пишут грибник, “лисичек при желании можно собирать багажниками”. Однако кому-то “все же уже хочется благородства, которое пока что не хочет расти после интенсивных дождей”.
“Пару дубовых белых взяли, пару совсем маленьких классических оставили подрастать. Возможно, это начало нового слоя”, — рассказал белорус.
“30 кг точно собрал”
В свою очередь на Дретуньском полигоне в Витебской области грибник объявил, что “лисичек очень много, 30 кг точно собрал”.
Тем временем в Радошковичах “между радушными комарами и грибниками” нашли такое богатство:
А вот что собрали в Бобруйске. Говорят, там “лисичек очень много”, а людей почти нет.
Несметное количество лисичек собрали и в Найденовичах Столбцовского района. А вот, по словам белоруски, “боровиков нет”.
“Грибников очень много, а вот грибов не очень”
А вот в Гродненской области ситуация, кажется, совсем другая.
“Где-то 50 км по Гродненской трассе. В данном лесу 2 раз . Грибников очень много. А вот грибов не очень. Бегал много как собака изучал лес. Лисички есть, но точечно. С двух мест литров восемь. А так вроде и места не плохие, а пусто”, — сообщил грибник.