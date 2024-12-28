Что ждать белорусам в новогоднюю ночь? Синоптики пообещали "бурное" начало 2025-го из-за штормовых циклонов

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Опубликовано: 28.12.2024 17:34 , Обновлено: 28.12.2024

До 2025 года остается чуть больше трех дней, и интересно узнать, с какой погодой за окном белорусы встретят Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. В это время, увы, "снежной сказки" ждать не стоит, а вот начало следующего года, по данным синоптиков, обещает быть "бурным".

“Есть подозрение, что совсем фиговая погодка будет в новогоднюю ночь. Днем 31-го [декабря] Беларусь окажется в зоне теплого фронта активного циклона Н, смещающегося с Атлантики через Великобританию [на] Северное море [и] Скандинавию, через Балтику и Эстонию”, - [link href=“https://t.me/nadvorie/16619” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в Telegram-канале Nadvorie.

Там спрогнозировали мокрый снег с переходом в дождь на первую половину 31 декабря , а во второй и вечером территория Беларуси попадет в теплый сектор циклона, и температура воздуха поднимется до +3..+5°С, а по западу Республики - до +6°С.

“К трем утра 1 января с запада подойдет холодный фронт этого циклона. Опять мокрый снег, переходящий в дождь, и усиление ветра до 15-18 м/с”, - добавили в Telegram-канале Nadvorie.

Вот и в Белгидромете на 31 декабря [link href=“https://pogoda.by/information/news/22808” target=“_blank” rel=“noopener”] спрогнозировали [/link] мокрый снег и дождь по большей части Беларуси. То есть без зимней атмосферы будем встречать 2025-й. Но освежиться белорусам поможет сильный порывистый ветер местами по стране. В отдельных районах водителям и пешеходам стоит быть готовыми к гололедице на дорогах.

Ночью во вторник столбик термометра зафиксируется на отметке -2..+4°С, а днем - +1..+6°С.

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“Бурное” начало 2025-го

Но не все так пессимистично. По [link href=“https://t.me/meteovibe/4372” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Telegram-канала “Метеовайб”, 2025 год “начнется довольно бурно, с выходом двух штормовых циклонов”. “Особый интерес представляет циклон со 2 на 3 января, который, кроме штормовых ветров и осадков, принесет перестройку атмосферных процессов на Европейском континенте, открыв дорогу арктическим воздушным массам”, - спрогнозировали специалисты.

В Telegram-канале “Метеовайб” отметили, что похолодание будет не кратковременным. “По долгосрочным прогнозам модели ЕСМWF, оно может затянуться до середины января, так как западный перенос воздушных масс будет заблокирован антициклональным блоком в районе Британских островов”, - утверждают в источнике.

Там добавили, что с 4 января среднесуточные температуры в Беларуси могут опуститься ниже 0°С на “довольно долгий период”, что в итоге приведет к установлению климатической зимы в регионе.

[info_b]Отметим, что прогноз погоды на более чем три дня вперед не является точным и может изменяться.[/info_b]

А что ждать 29 и 30 декабря?

По прогнозу Белгидромета, в воскресенье, 29 декабря , погоду в Беларуси будет определять влажная теплая воздушная масса. В отдельных районах пройдут небольшие осадки, в основном дождь. В целом погода в этот день ожидается облачной. Водителям и пешеходам на дорогах в этот день стоит быть внимательнее: местами по стране - слабые туман и гололед. Воздух в течение суток прогреется до +4°С.

В понедельник, 30 декабря , ночью на погоду, по информации Белгидромета, повлияют неустойчивые воздушные массы, а днем территория Беларуси будет находиться под влиянием системы фронтальных разделов, которая смещается с юга Швеции.

Как и 31 декабря, днем по большей части Республики пройдут дождь и мокрый снег (а ночью - местами). Слабый гололед и гололедица снова внесут свою лепту в погоду, а поможет им сильный порывистый ветер в отдельных районах страны. Вот какую картину по температуре спрогнозировали синоптики на 30 декабря: минимальная ночью - от -2 до +3°С, максимальная днем - от +1 до +5°С.

Ранее Telegraf.news писал, что в разных городах Беларуси 1 января запланировали провести легкоатлетический пробег “Забег трезвости”. Так, в Бресте и Минске предложили пробежать 5 км для “пропаганды здорового образа жизни”, а в Полоцке Витебской области — 1,2 км.

По всей Беларуси на 1 января объявили «забег трезвости». Во сколько начало и где рады участникам с «обнаженным торсом»?