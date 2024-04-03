Что, опять? Синоптики предупредили о дожде, мокром снеге и гололедице в некоторых регионах Беларуси

Опубликовано: 03.04.2024 15:47 , Обновлено: 04.04.2024

В ближайшие сутки в Беларуси сохранится прохладная погода с осадками. Также жителей Республики ожидают хорошо знакомые дожди, мокрый снег, а местами и гололедица. Об этом рассказали в Белгидромете.

В четверг, 4 апреля, погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы и холодная неустойчивая воздушная масса. Днём по западной половине скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Облачно, с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днём по востоку страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -3..+3°С, максимальная днём +3..+9°С, по юго-западу Беларуси до +12°С.

В пятницу, 5 апреля, ночью преимущественно по западу, днём на большей части территории Республики пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер южный, днём с переходом на западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью составит от -4°С по северо-востоку до +8°С по юго-западу Республики, максимальная днём будет от +6°С в северных районах до +16°С в южных.

В субботу, 6 апреля, днём на большей части территории Беларуси ожидаются дожди. В отдельных районах возможны грозы, ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, днём порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днём +10..+17°С, в западных и южных районах Беларуси +18..+20°С.

Ранее Telegraf.news писал, что специалисты Белгидрометцентра рассказали об “устойчивой тенденции потепления” климата в Беларуси и объяснили, какие экстремальные погодные явления, связанные с этим процессом, в ближайшие годы станут для страны новой нормой.

Синоптики рассказали, каких экстремальных погодных условий ждать из-за «устойчивого потепления климата» в Беларуси