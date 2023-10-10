Чиновники рассказали, сколько домашних животных могут держать белорусы в квартире. Как накажут за "лишних" питомцев?

Опубликовано: 10.10.2023 15:45 , Обновлено: 10.10.2023

Сколько домашних питомцев по закону могут белорусы имеют право держать в своей квартире и грозит ли какое-то наказание тем, кто "не вписывается" в установленные нормы? Об этом в эфире белорусского телевидения рассказали представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и гособъединения "Минское городское жилищное хозяйство".

Так, Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, объяснила в эфире гостелеканала СТВ, что для диких и домашних животных при содержании в квартире действуют разные требования. Так, для диких животных должны соблюдаться строго определенные нормы температурного режима, влажности и метраж.

В отношении домашних животных - котов и собак - ограничений по площади в Беларуси нет, но существуют нормы по количеству разрешенных животных, а именно:

не более двух животных на одну семью, проживающую в квартире;

не более одного животного на одну семью, если в квартире зарегистрировано несколько нанимателей (и при условии согласия всех совершеннолетних, зарегистрированных в квартире).

Как рассказала заместитель гендиректора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда «Минского городского жилищного хозяйства» Анастасия Воробьева, за несоблюдение этих норм, равно как и за содержание питомцев без регистрации в установленном порядке, белорусов периодически штрафуют, причём чаще всего - после сообщений соседей.

“Эта работа проводится, и факты такие выявляются. И, как правило, сигнализируют соседи, потому что когда в квартире большое количество животных, зачастую невозможно соблюдать санитарные нормы, и это вызывает неудобство”, - рассказала Воробьева, а вот что делают с “лишними” домашними питомцами после того, как их хозяев оштрафовали, она не уточнила.

Начальник отделения главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси Михаил Жильцов, в свою очередь, объяснил, что к административной ответственности могут привлечь и тех белорусов, которые честно зарегистрировали своих питомцев. Штраф грозит тем, кто не сумеет присмирить слишком шумного питомца, если на это пожалуются соседи.

“Хозяева могут быть подвергнуты административному взысканию за такие деяния, потому что, согласно правилам содержания домашних животных, хозяева должны обеспечить их содержание надлежащее, в том числе они не должны шуметь, когда это в принципе запрещено”, - пояснил Жильцов.

Какие штрафы грозят за “лишних” питомцев?

В телеэфире конкретные суммы штрафов ни чиновники, ни представители МВД не озвучили, однако, все описанные ими требования, предъявляемые к владельцам животных, подпадают под действие статьи 16.30 Кодекса об административных нарушениях Беларуси. Согласно её положениям, за нарушение правил содержания животных белорусам может грозить штрафа в размере от 1 (сегодня - 37 рублей ) до 15 базовых величин ( 555 рублей ).

[info_b]За повторное привлечение по этой же статье нарушителю может грозить штраф от 10 до 30 базовых величин ( от 370 до 1110 рублей ), либо общественные работы, либо административный арест[/info_b]

О рейда, направленных против нарушителей Правил содержания домашних собак, кошек, ранее уже рассказывали в Минском городском жилищном хозяйстве. Сообщалось, что за январь-апрель 2023 года было проведено 184 рейда, владельцам собак выдали 280 предупреждений, составили 20 протоколов, на основании которых 18 нарушителей оштрафовали на 1 129,5 рубля.

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Напомним, ранее чиновники в эфире белорусского телевидения попытались объяснить, зачем в Беларуси предложили ввести обязательное и чипирование всех домашних собак и кошек. Оказалось, заинтересованы в этом не только Министерство ЖКХ, которое сейчас отвечает за регистрацию домашних питомцев, но и Минприроды и Минлесхоз.

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