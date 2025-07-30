Чемоданова объяснила, что белорусам «категорически нельзя» обсуждать на кухне

Опубликовано: 30.07.2025 09:47 , Обновлено: 30.07.2025

Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова, которая также является председателем партии "Белая Русь", посетовала на непрекращающуюся "информационную войну", в эпицентре которой, по её мнению, оказались в и белорусы. В этой связи чиновница объяснила белорусам, что, по её мнению, "категорически нельзя" сегодня обсуждать, собираясь с друзьями и роднёй на кухне.

О том, что “информационная война не закончится никогда” Чемоданова заявила в эфире “Радио-Минск”. Фрагмент её выступления опубликовало в своём Telegram-канале агентство “Минск-Новости”.

Чиновница отметила, что сегодня в Беларуси “пытаются упоминать 2020 год поменьше”, но всё равно “возвращаются к этому опыту”. При этом возврат, по её словам, происходит “всё в том же формате”.

“Для того, чтобы дестабилизировать обстановку, создать определённое напряжение в обществе, чтобы люди испугались. У нас же как люди любят? На кухне собраться и всё обсудить, что кто-то прочитал, где кто увидел и так далее. Это категорически нельзя делать”, - заявила Чемоданова.

По её словам, брать информацию обо всём происходящем в стране белорусы должны только из официальных источников, которые, по её мнению, единственные являются достоверными.

“Мы об этом говорим постоянно. Вопрос только в другом - все ли нас слышат?” - задалась риторическим вопросом Чемоданова и заявила, что “информационная война никогда не может закончиться”.

“Вбросы будут всё время рождаться новые. Многим людям этот триггер просто необходим в жизни. Чем больше вокруг него собирает жаждущих обсудить и раздуть ситуацию до невозможного, тем, наверное, интереснее становится жить всем остальным”, - озвучила свою позицию глава молодёжного идеологического управления столичной мэрии.

Ранее в МВД, как рассказывал Telegraf.news, предупреждало белорусов о последствиях за распространение «фейков, которые порождают панику», в том числе, посредством видеозаписей или фото в соцсетях. В милиции предупредили, что за это белорусским законом предусмотрена строгая ответственность.

МВД предупредило белорусов о последствиях за распространение «фейков, которые порождают панику». Что произошло?

А в Министерстве юстиции, в свою очередь, напомнили белорусам, за какие действия в Telegram можно получить “уголовку” и попасть в один “публичный список”.

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