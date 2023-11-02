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Чем отличается сокращенный рабочий день от неполного? Адвокат объяснил, за какой белорусам заплатят больше

Чем отличается сокращенный рабочий день от неполного? Адвокат объяснил, за какой белорусам заплатят больше
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Понятия сокращенного и неполного рабочего дня с точки зрения Трудового кодекса не являются идентичными. В чем их основные отличия и за какой из двух дней белорусам полагается более высокая зарплата, объяснил адвокат Руслан Петроченко.

В Трудовом кодексе Беларуси прописана общая норма рабочего времени - 40 часов в неделю. Выступая в эфире госканала ОНТ, Петроченко объяснил, отступление от этой нормы в меньшую сторону может называться как неполным рабочим временем, так и сокращенным рабочим временем.

“Эти понятия отличаются друг от друга. Под первым подразумевается установление работнику неполного рабочего дня или недели, в народе это еще называется «неполная ставка», например, 0,25, 0,5 или 0,75 ставки. (…) Сокращенный рабочий день применяется при работе во вредных и опасных условиях либо для категорий работников, которые определены специальными законами. Это могут быть врачи, учителя и так далее”, - пояснил адвокат.

Неполный рабочий день в Беларуси оплачивается “пропорционально отработанному времени”, а вот при сокращенном рабочем дне норма ежедневной или еженедельной работы уменьшается, но оплатить ей работодатель обязан как за полное рабочее время, разъяснил Петроченко.

Напомним, с 1 января 2024 года вступят они в силу изменения в Трудовой кодекс Беларуси. В числе прочего законодатели изменили сроки и периодичность выплаты заработной платы белорусам. В чтатье 73 обновленного кодекса говорится, что “выплата заработной платы производится регулярно в дни, определенные в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже двух раз в месяц”.

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Кроме того, с 1 января 2024 года в Беларуси начнут по-новому оформлять договора на дистанционную работу. В Министерстве труда и социальной защиты объяснили, что именно изменится в трудовом законодательстве и к каким нововведениям готовиться работникам на “удалёнке”.

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