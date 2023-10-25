Новый ТК обязал платить зарплату белорусам два раза в месяц. А исключения будут?

Опубликовано: 25.10.2023 13:17 , Обновлено: 25.10.2023

Изменения в Трудовой кодекс (ТК) Беларуси одобрили ещё в июне 2023 года. Однако вступят они в силу с 1 января 2024 года. Есть там и очень значимая для многих белорусов правка.

Так, в Статье 73 обновленного ТК “Сроки и периодичность выплаты заработной платы” говорится, что “выплата заработной платы производится регулярно в дни, определенные в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже двух раз в месяц ”.

Из статьи, получается, убрали всего 6 слов: «если иная периодичность не определена контрактом».

Таким образом, с первого января 2024 года перечисление заработной платы на карточки работников должно будет производится не менее 2 раз в месяц, даже если те работают по контракту.

В последнем случае все работодатели должны к 1 января привести контракты и решим выплат ЗП в соответствии с новым ТК.

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