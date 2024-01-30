«Человеческий фактор» – Глава Витебской области рассказал, почему чиновники не всегда решают проблемы белорусов на местах

Опубликовано: 30.01.2024 13:48 , Обновлено: 30.01.2024

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин во вторник, 30 января, провел личный прием граждан. И после окончания приема высказал некоторые мысли о том, кому и как следует работать, «чтобы многие проблемы могли решиться еще раньше».

За помощью к главе Витебщины приехали не только из Витебска, но и из других регионов области, сообщилив облисполкоме. Среди вопросов, с которыми обращались люди, были капитальный ремонт дома, предоставление жилья взамен снесенного, оказание содействия в издании книги и другие.

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«Вроде по-человечески хочется понять, но юридически нет возможности. Поэтому приходится находить соломоново решение, чтобы помочь человеку. Приемы граждан – это последний шанс человека на справедливость или последняя возможность решить свою проблему, которая уже несколько лет, а может и десятков лет не решалась», – сказал Субботин.

И добавил: «Хотелось бы, чтобы ряд проблем, которые доходят сюда, решались на более низком уровне, а для этого надо, чтобы меньше было равнодушных людей во всех органах управления: будь то органы исполнительной власти, будь то какие-то коммунальные службы, ЖКХ, энергетики, газовщики и так далее. Везде, как мы видим, человеческий фактор. И многие проблемы могли решиться еще раньше», – подвел черту Субботин.

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