В Витебске жители выстроились в двухчасовые очереди за пончиками. Что в них особенного?

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Опубликовано: 21.01.2024 10:34 , Обновлено: 21.01.2024

В Витебске открылась новая пончиковая, которая вызвала ажиотаж у местных жителей. Чтобы купить десерт, некоторым пришлось стоять в очереди по 2-2,5 часа, сообщили очевидцы.

Пончиковая PON-PUSHKA открылась в Витебске 20 января по адресу ул. Ленина, 28. Покупателей встречал заяц в блестящем костюме, с которым могли сфотографироваться все желающие.

Фото: тг-канал "Витебск. Главное"

Как сообщили очевидцы, чтобы сделать заказ, пришлось ждать 1 час. И еще около часа или двух, чтобы получить пончики.

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Вероятно, многих жителей привлекла акция — целый день 20 января по промокоду «ПУШКА ВИТЕБСК» в пончиковой предложили приобрести БигБокс со скидкой в 40%. А именно 24 разных пончика за 16,14 рублей вместо 25,9.

В какой-то момент в соцсетях заведения сообщили, что сделали “максимальное количество” боксов и больше “не смогут физически”. Поэтому продлили акцию на 21 января.

PON-PUSHKA — сеть пончиковых, первое заведение которой открыли в марте 2018 года в Столбцах. Позже точки начали открывать по всей Беларуси. Компания называет своими “фишками” “доступную стоимость пончиков”, а также “производство прямо на местах”.

Что по ценам? Так, “классические” пончики стоят по 0,79 копеек за штуку. “Напудренные” можно приобрести по 0,89 коп., “глазированные” — по 1,19 BYN, “глазированные с присыпкой” — по 1,29 BYN. В ассортименте представлены и различные боксы.

Ранее Телеграф писал, что в Витебске пообещали восстановить автобусные рейсы в Смоленск.

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