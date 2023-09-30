Витебский облисполком попросил освободить часть призывников от срочной службы. А кому пообещали по 1000 руб в месяц?

Опубликовано: 30.09.2023 16:10 , Обновлено: 30.09.2023

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин в интервью «СГ» заявил, что администрация области попросила Минобороны освободить часть призывников от прохождения срочной службы. Но не просто так. А ещё части молодых специалистов пообещали 1000 рублей в месяц.

Судя по рассказал Александра Субботина, части выпускников-юношей в Витебской области повезло, потому что их направили по целевому направлению в организации агропромышленного комплекса. В результате, облисполком ходатайствовал перед военкоматами о переводе их со срочной службы на службу в резерве.

Также, местные чиновники решили, что “для закрепления на селе” специалистов ветеринарной и зоотехнической служб им стоит выдавать “стимулирующие выплаты” — дополнительно к заработной плате по 1000 рублей ежемесячно за счет средств областного бюджета.

В марте 2021 года таких «тысячников» в области было 23, в августе 2023-го — уже 71 человек.

“Только в этом году заказчиками кадров области заключен 131 целевой договор по обучению специалистов в аграрных учреждениях высшего образования. При этом большинство целевых договоров с конкретными организациями с установлением стимулирующих доплат, к слову, их уровень изменился в последние годы в сторону увеличения (до 10 базовых величин)”, - похвалился чиновник.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 22 августа на совещании по актуальным вопросам развития Витебской области раскритиковал местных чиновников за “слабую дисциплину расчетов” с поставщиками сельхозпродукции. По его словам, “систематические жалобы” на это поступают в том числе от населения.

«Сами без зарплаты сидите, но людям верните деньги. Особенно за поставленные молоко и мясо», — добавил он,

Лукашенко приказал витебским чиновникам «сидеть без зарплаты». Почему?