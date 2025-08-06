"Чахлый" холодный фронт прибыл в Беларусь. Синоптики назвали регионы, где ждать шквалы и сильные грозы

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Опубликовано: 06.08.2025 10:50 , Обновлено: 06.08.2025

Синоптики сообщили о прибытии в Беларусь "чахлого и неактивного" холодного фронта, из-за которого ожидается некоторое похолодание. Между тем, жителям двух областей следует приготовиться к вероятным грозам и сильным дождям.

Белгидромет объявил на среду, 6 августа , жёлтый уровень опасности по юго-востоку страны: грозы ожидаются в промежутке с 9:00 до 21:00 в Минской и Гомельской области. В последней они могут сопровождаться сильными ливнями, предупредили специалисты.

В свою очередь авторы тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie пояснили, что причиной пасмурной погоды сегодня стал холодный фронт, который специалисты охарактеризовали как “чахлый и неактивный”.

“По мере продвижения на восток, он будет размыт гребнем высокого давления. Так что ничего особо опасного на нём сегодня не ждём: местами возможны кратковременные дожди, а если вдруг и будет гроза, то слабая”, - заверили они.













Впрочем, на так называемой линии неустойчивости, которая образуется в конвергентной области перед холодным фронтом, ожидается активное образование облаков и. следовательно, выпадение более обильных осадков. По прогнозу специалистов, эта линии неустойчивости “проявит себя” после обеда, из-за чего жители юга и юго-востока Беларуси сегодня могут столкнуться не только с грозами и сильными ливнями, но шквалами с порывами ветра до 15–20 м/с.

Прогноз Белгидромета на 7-8 августа

Что же до краткосрочного прогноза, то, по данным Белгидромета, в ближайшие два дня пасмурная погода сохранится под влиянием прохладных неустойчивых воздушных масс.

В четверг, 7 августа , ожидается: Осадки : кратковременные, ночью по юго-востоку, днём местами по всей стране. В отдельных районах возможны грозы . Ветер: умеренный, при грозах порывистый. Температура: минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днём +18..+25°С.

, ожидается: : кратковременные, ночью по юго-востоку, днём местами по всей стране. В отдельных районах возможны . умеренный, при грозах порывистый. минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днём +18..+25°С. В пятницу, 8 августа , ожидается: Осадки : преимущественно без осадков, днем кратковременные по северу страны, возможно с грозами . Ветер : от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура : минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днём от +20°С по северу до +28°С по юго-западу.

Ранее Telegraf.news рассказал, что замначальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич рассказала, что по долгосрочным прогнозам, последний месяц лета «по температурному режиму и количеству осадков ожидается в пределах климатической нормы».

Синоптики пообещали белорусам до +30°С и новые дожди на выходных. А каким будет весь август?