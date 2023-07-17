«Целуйтесь!» - В Беларуси появились необычные дорожные знаки: разрешают всюду ходить, кататься на великах, и предупреждают об НЛО
В минском парке 50-летия Октября установили креативные дорожные знаки: как и обычные, некоторые из них разрешающие, некоторые предупреждающие, есть и запрещающие.
Фотографии необычных знаков появились в Facebook в группе «Путешествуйте по Беларуси».
Знаки на белорусском языке, установленные на пешеходных дорожках, оповещают, что «Рух дазволены». На велосипедных — что «Уезд дазволены»:
А еще парочкам разрешают целоваться:
А вот крушить столбы и ходить по нужде в парке нельзя:
Также предупреждают о вероятности столкнуться с белкой и ежиком:
Ночью, судя по знакам, тут можно встретиться с НЛО:
Вот еще несколько интересных знаков:
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что белорусам разрешили купаться в меловом карьере. Вот как добраться до «белорусских Мальдив»:
Белорусам разрешили купаться в меловом карьере. Как добраться до «белорусских Мальдив»?
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