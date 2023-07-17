«Целуйтесь!» - В Беларуси появились необычные дорожные знаки: разрешают всюду ходить, кататься на великах, и предупреждают об НЛО

📷 Фото

Опубликовано: 17.07.2023 11:22 , Обновлено: 16.09.2024

В минском парке 50-летия Октября установили креативные дорожные знаки: как и обычные, некоторые из них разрешающие, некоторые предупреждающие, есть и запрещающие.

Фотографии необычных знаков появились в Facebook в группе «Путешествуйте по Беларуси».

Знаки на белорусском языке, установленные на пешеходных дорожках, оповещают, что «Рух дазволены». На велосипедных — что «Уезд дазволены»:

Фото: Facebook / группа «Путешествуйте по Беларуси»

А еще парочкам разрешают целоваться:

Фото: Facebook / группа «Путешествуйте по Беларуси»

А вот крушить столбы и ходить по нужде в парке нельзя:

Фото: Facebook / группа «Путешествуйте по Беларуси»

Фото: Facebook / группа «Путешествуйте по Беларуси»

Также предупреждают о вероятности столкнуться с белкой и ежиком:

Фото: Facebook / группа «Путешествуйте по Беларуси»

Фото: Facebook / группа «Путешествуйте по Беларуси»

Ночью, судя по знакам, тут можно встретиться с НЛО:

Фото: Facebook / группа «Путешествуйте по Беларуси»

Вот еще несколько интересных знаков:

Фото: Facebook / группа «Путешествуйте по Беларуси»

Фото: Facebook / группа «Путешествуйте по Беларуси»

Фото: Facebook / группа «Путешествуйте по Беларуси»

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что белорусам разрешили купаться в меловом карьере. Вот как добраться до «белорусских Мальдив»:

Белорусам разрешили купаться в меловом карьере. Как добраться до «белорусских Мальдив»?

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